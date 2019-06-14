Тернопільська студентка Богдана Пащук: «Маю велике прагнення стати професіоналом своєї справи»

До вступу на стоматологічний факультет ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Богдана Пащук з відзнакою закінчила Луцький базовий медичний коледж. Тепер дівчина здобуває вищу медичну освіту. Позаду три роки навчання в університеті, а в планах – успішно завершити навчання у виші й стати добрим фахівцем. До редакції Медичної Академії Богдана завітала після складання інтегрованого тестового іспиту «Крок-1» й була в гарному настрої.

– Результатом іспиту задоволені?

– Так. З усіма тестовими завданнями, частина яких була англійською мовою, я впоралася. Чи хвилювалася перед іспитом? Так. Мабуть, немає студента, який би не хвилювався перед черговим заліком чи іспитом, та водночас я була впевнена в своїх силах, бо готувалася до «Кроку» інтенсивно й заздалегідь.

– Яка ваша перша медична освіта?

– Фельдшер. Коли подавала документи до ТНМУ, пріоритетом номер один вказала спеціальність «стоматологія», бо цей фах подобався мені ще більше. Вперше зацікавилася стоматологією в 7 класі, побувавши в клініці й побачивши ювелірну роботу лікарів. Пацієнти приходили із зубним болем, а виходили – з посмішкою. Коли ж люди усміхаються, отже, вони радіють життю. Це ж важливо, правда? В медичному коледжі навчалася за спеціальністю «лікувальна справа», а, отримавши диплом молодшого спеціаліста, здійснила свою давню мрію – вступила на стоматологічний факультет ТНМУ. Батьки мій вибір підтримали, бо для них було важливо, щоб я обрала фах до душі.

– Раніше в Тернополі бували?

– Ні. Вступати до ТНМУ порадили знайомі, колишні студенти, які розповідали про високий рівень викладання в альма-матер і відмінну матеріальну базу. Документи подавала також до медуніверситетів у Львові, Києві, Чернівцях і скрізь була в списках рекомендованих до зарахування. Але перший пріоритет – ТНМУ. Люблю свій університет, люблю Тернопіль з його величезним озером і мальовничими парками.

– У ТНМУ працюють різноманітні студентські наукові гуртки, а, отже, є можливість спробувати свої сили в науковій діяльності. Вам це цікаво?

– Так, я є членом студентського наукового товариства. Під керівництвом кандидата медичних наук Ірини Михайлівни Галабіцької написала наукову роботу з мікробіології «Дослідження спірограм у пацієнтів з бронхіальною астмою». Її надрукували в збірнику матеріалів Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, що відбувся торік.

– Навчання в медуніверситеті – це наполеглива праця. Але й відпочивати треба. Які плани на літо?

– Після сесії в мене виробнича практика, яку проходитиму в одній з приватних стоматологічних клінік Луцька, а в серпні, можливо, здійсню свою мрію побувати в Італії, побачити Рим, Флоренцію.

– Чому саме Італію?

– Я там ще не була.

– В яких країнах вже побували?

– В Польщі та її столиці Варшаві, Іспанії (Мадрид), Португалії (Лісабон). У Туреччині відпочивала.

– Де сподобалося найбільше?

– В Іспанії, хоча кожна країна цікава по-своєму. Але жити там, на чужині, не хочу. Україна – чудова країна й після кожної поїздки за кордон я люблю її дедалі більше.

– Що читаєте на дозвіллі?

– Різні книги. Охоче відвідую книжкові крамниці й зазвичай залишаю там досить велику суму. Серед нещодавніх надбань – «Психологія впливу» Роберта Чалдині. Вважаю, її варто прочитати кожному. Всім, хто планує пов’язати власне життя з медициною, раджу познайомитися із «Записками юного лікаря» Михайла Булгакова та «Історіями про життя, смерть і нейрохірургію» Генрі Марша. До улюблених авторів належить також Пауло Коельо. Його сповнені глибоким філософським змістом твори читаються на одному диханні. Моя улюблена цитата – рядок з роману Пауло Коельо «Алхімік»: «Якщо ти чогось хочеш, весь всесвіт сприятиме тому, щоб бажання твоє збулося».

– Яке ж ваше велике бажання?

– Стати професіоналом своєї справи.

Лідія ХМІЛЯР, Медична Академія