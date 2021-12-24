Рейдерське захоплення у Тернополі: педуніверситет хочуть позбавити пів гектара землі

Земельну ділянку, яка належить державі і перебуває на праві постійного та безстрокового користування у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, намагаються зробити «приватною».

Ця історія давня, починається, мабуть, з 21 жовтня 1997 року. ТОВ «Ювітас» в особі тодішнього керуючого Ю. В. Мацапея звернулося до педуніверситету з проханням надати погодження на розміщення автостоянки на земельній ділянці, яка перебувала у державній власності та була закріплена за університетом як закладом вищої освіти. 30 листопада 1998 року між університетом і ТОВ «Ювітас» було укладено угоду про надання у тимчасове користування земельної ділянки для влаштування й розміщення на ній автостоянки без права будівництва капітальних споруд. Тоді, у 1998 році, згідно з актом приймання в експлуатацію, пред’явлена автостоянка мала такі основні характеристики: площа земельної ділянки – 3890 кв. м, кількість місць – 100 автомобілів, тип стоянки – «відкрита».

Вищезгаданими документами не надавався дозвіл на проведення будівництва на території земельної ділянки. Але ТОВ «Ювітас» попри це спорудило там будівлю площею 12,8 кв. м. У документах не згадується про те, що державна комісія приймала в експлуатацію дану будівлю. А отже, підстав для державної реєстрації будівлі як об’єкта нерухомого майна не було.

У 2003 році термін дії договору закінчився, і для його продовження ТОВ «Ювітас» не зверталося до відповідних органів та, починаючи із 30 червня 2003 року, втратило будь-які речові права на цю земельну ділянку.

У 2005 році Тернопільський державний педагогічний університет отримав оновлений державний акт на право користування земельною ділянкою площею 20,2560 га із врахуванням вимог нового Земельного кодексу України, складовою частиною якого є ділянка, яка використовувалась як автостоянка з 1998 року по 2003-й.

У 2021 році у складі керівників ТОВ «Ювітас» відбулися зміни. У числі бенефіціарних власників з’явився Володимир Віталійович Мичко, котрий, до слова, є засновником кількох будівельних компаній. Окрім того, до видів діяльності ТОВ «Ювітас» було додано кілька нових КВЕДів. Раніше його основною діяльністю було допоміжне обслуговування наземного транспорту, зараз же додалися нові – будівництво житлових і нежитлових будівель та інших споруд.

9 листопада цього року ТОВ «Ювітас» звернулося до педагогічного університету, щоби той поклопотав перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про поділ земельної ділянки. Аргументувало керівництво «Ювітасу» таке прохання тим, що у їхній власності знаходиться двоповерхова будівля площею 12,8 кв. м, і для її обслуговування їм необхідна земельна ділянка площею 5795(!) кв. м. Тобто для обслуговування будки із фундаментом розміром 2 на 3 метри товариству необхідна земельна ділянка площею понад пів гектара, розташована в одному з привабливих для будівництва житла мікрорайонів Тернополя – «Дружба».

Незрозуміло, яким чином ТОВ «Ювітас» взагалі зареєстрували право власності на будівлю. З’ясувалося, що у жовтні 2021 року державним реєстратором Романом Пилипчуком у Шумську було зареєстровано право на нерухоме майно за ТОВ «Ювітас». Окрім того, в опис об’єкта нерухомого майна, окрім самої будівлі, було внесено огорожу, ворота, проїзну дорогу і навіть хвіртку.

2 грудня на спірну земельну ділянку завітали особи, заявляючи, що мають повне на неї право. Одним із них був теперішній керівник «Ювітасу» Микола Петришин та чоловіки, які колись орендували у товариства місця під стоянку. Представники «Ювітасу» як «великі благодійники» підписали з ними безоплатні річні договори на стоянку авто, очевидно, аби ті відстоювали їхні інтереси. Керівник товариства пан Микола запевняє, що діє законно і може надати необхідні документи.

Представники вишу звернулися до працівників поліції, які оперативно прибули на місце та стали на охорону закону, а не рейдерських інтересів. Наразі правоохоронці зупинили будь-які дії представників «Ювітасу» щодо повернення на колишню парковку

– Поліцейські зараз вивчають усі матеріали по справі. Її представники повідомили, що до моменту роз’яснення ніхто на цій території нічого не може робити. Наразі все у режимі очікування – в’їзд на територію закритий, колодка опломбована. З боку вузу дивимося, щоби на цю територію не було проникнень інших осіб. Якщо це відбуватиметься, й далі, викликатимемо поліцію. Паралельно наші юристи працюють, чи потрібно звертатися в суд. Люди, які 2 грудня намагалися зайти на територію, пред’явили якісь документи, питання – наскільки вони законні чи не законні. Є такий термін, як рейдерське захоплення. Ми маємо законний документ, який вказує, що земельна ділянка, за яку йдеться, на сьогодні на праві постійного користування знаходиться в педагогічному університеті. Цей документ належно зареєстрований у всіх інстанціях і він чинний. А якщо хтось має якісь інші документи, то нехай доведуть, що вони більш важливіші чи більш правильні за наші. Єдиний варіант – не розмахувати кулаками, а йти в суд, тільки він має розставити всі крапки над «і» у цій конфліктній ситуації, – сказав проректор із соціально-економічного розвитку ТНПУ ім. В. Гнатюка Олег Гирило.

Свою позицію з цього питання проявило і Міністерство освіти й науки України, яке своїм листом ще від травня цього року заборонило оренду цієї території майновою комісією МОН.

У педуніверситеті зазначають, що, очевидно, ТОВ «Ювітас», діючи саме таким чином, вирішило привласнити земельну ділянку, хоча її педуніверситет планує використовувати для потреб студентів.

– У 1981 році, коли ця земля нам надавалася, на ній планували збудувати навчальний корпус. А так як нині корпусів маємо достатньо, було внесено змінити, і на цій території хочемо створити багатофункціональний об’єкт спортивної інфраструктури, де студенти зможуть займатися і новими видами спорту, а також науковий хаб, – підсумував Олег Гирило.

Роман Бібік



