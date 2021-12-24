Коли чуже житло може стати домівкою. Випадок на Тернопільщині

Пані Марія, жителька Чортківського району через суд реалізувала своє право на частину житлового будинку, яка їй не належала, але вона в ньому проживає та добросовісно користується багато років. Як це стало можливо згідно з законодавством? Реалізувати право власності на нерухоме майно за набувальною давністю допоміг адвокат системи безоплатної правової допомоги.

Передісторія. Після смерті чоловіка, пані Марія набула право власності на половину (1/2 частину) будинку. Як виявилося, інша половина будинку разом із господарськими будівлями належала іншій особі, яка померла в 1998 році, проте в управління спадковим майном ніхто не вступав. Тому пані Марія проживала та користувалася другою половиною будинку разом із господарськими будівлями тривалий час.

Звернувшись до Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, жінка дізналася, що в судовому порядку можна встановити право власності на нерухоме майно за набувальною давністю. Представляти інтереси пані Марії у суді уповноважено адвоката Дмитра Квятковського.

Роз’яснення законодавства. Цивільним кодексом України, а саме ст. 316 передбачено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Набувальна давність– це один зі способів набуття права власності, відповідно до якого право власності на річ виникає вперше або незалежно від права попереднього власника на цю річ, воно ґрунтується не на попередній власності та відносинах правонаступництва, а на сукупності певних обставин. Серед них:

законність нерухомого майна;

добросовісність заволодіння чужим майном;

відкритість володіння;

безперервність володіння;

сплив установлених строків володіння;

відсутність норми закону про обмеження або заборону набуття права власності за набувальною давністю.

Аналізуючи поняття добросовісності заволодіння майном як підстави для набуття права власності за набувальною давністю означає фактичну чесність суб’єктів у їх поведінці, бажання захистити свої цивільні права. При вирішенні спору має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна або заволодіння ним. Особа, яказаволоділа майном не знає про факт неправомірності заволодіння майном. Важлива деталь: позивач, як володілець майна повинен бути впевнений у тому, що на це майно не претендують інші особи та він отримав це майно за таких підстав, які є достатніми для отримання права власності на нього.

Відкритість володіння майном означає, що володілець володіє річчю відкрито, без таємниць та не вчиняє ніяких дій для приховування від третіх осіб самого факту давнісного володіння.

Цивільним законодавством передбачено, що особа, яка добросовісно заволоділа чужим нерухомим майном і продовжує відкрито, безперервно ним володіти протягом 10 років, набуває право власності на це майно, якщо інше не встановлено законодавством. Дане право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби та цінні папери набувається за рішенням суду.

Адвокат підготував позов до суду та здійснював представництво інтересів клієнтки по даній справі. Так, рішенням районного суду позов задоволено – визнано право власності на нерухоме майно за набувальною давністю. Тому тепер пані Марія стала законною власницею будинку, що дає їй можливість повноцінно користуватися своїми цивільними правами щодо нерухомого майна.

З Рішенням суду можна ознайомитися тут.