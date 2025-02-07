Скандал на Тернопільщині: боєць, який ремонтував будинок командиру, може сісти на 6 років, а винуватиць отримати менше

На фоні четвертого року повномасштабної війни з’явилася чергова історія зловживання службовим становищем у рядах Збройних Сил України. За даними слідства «Слідства.Інфо», командир взводу Сергій Костецький з Тернополя, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення, нібито використовував мобілізованого підлеглого, водія Андрія Пасічника, для проведення ремонтних робіт у будинку своєї доньки Марти. За повідомленнями правоохоронців, ремонт будинку фінансувався за рахунок «бойових» виплат із державного бюджету, що дозволяло Костецькому «розпоряджатися» коштами, не залучаючи водія до участі у бойових діях. Зараз командиру загрожує до 6 років ув’язнення, тоді як водій, якого підозрюють у ухиленні від несення обов’язків військової служби, перебуває під домашнім арештом. Розслідування продовжується, а матеріал ілюструє, як у важких воєнних умовах індивідуальні інтереси іноді можуть ставати пріоритетом, незважаючи на критичну важливість дисципліни та служби.

На четвертому році повномасштабної війни, здавалося б, вже дуже важко здивувати когось оригінальною історією про службу у війську. Втім, трапляються історії, коли командири, маючи можливість розпоряджатися людськими долями та бюджетними грошима, можуть зловживати наданою їм владою.

Чи задумувались ви над тим, як можна безкоштовно відремонтувати власне житло, перебуваючи на службі у ЗСУ? Командир взводу однієї з бригад тероборони ЗСУ зміг втілити у реальність наступну схему: за ремонт будинку своєї доньки, як стверджують слідчі, він платив «бойовими», а виконував цей ремонт мобілізований боєць. Тепер ініціатору загрожує до 6 років, а виконавцю — до 10 років тюрми. Журналісти «Слідства.Інфо» дізналися, хто ці люди та яким чином їм вдалося реалізувати таку схему.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Цей великий будинок належить командиру взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини з Тернополя. Саме у ньому, за версією слідчих ДБР, з квітня по грудень 2023 року будівельні роботи виконував тільки мобілізований і призначений на посаду водія цього взводу чоловік.

Від власних джерел у правоохоронних органах «Слідство.Інфо» дізналося, що йдеться про командира взводу Сергія Костецького та про водія Андрія Пасічника.

З судової ухвали, знайденої у відкритому доступі, журналісти дізналися, як саме командир міг використовувати мобілізованого у особистих цілях та водночас нараховувати йому «бойові» з державного бюджету.

«Приблизно в квітні 2023 року, …, майстер-сержант запропонував водію взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини здійснювати будівельні роботи, які полягали у ремонтних роботах житлового будинку та прилеглої території, за виконання яких пообіцяв останньому нарахування та виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди за безпосередню участь у бойових діях. А також те, що його не буде залучено до безпосередньої участі у бойових діях», — йдеться у тексті ухвали.

Як повідомляють у ДБР, йдеться про будинок доньки Сергія Костецького — Марти. У держреєстрі нерухомості «Слідство.Інфо» знайшло інформацію, що жінці належать дві сусідні земельні ділянки та будинок на них. Далі, через Держгеокадастр журналісти встановили точне розташування ділянок і будинку на Тернопільщині.

У населеному пункті, де знаходиться будинок, журналістам вдалося поспілкуватися з Віктором Галайчуком — сусідом, який приглядає за будинком Сергія Костецького.

Чоловік розповів, що наразі Сергій Костецький та його дружина Олена знаходяться на війні. А також підтвердив, що подружжя дійсно робило ремонт і почало проводити будівельні роботи ще у 2023 році. Віктор Галайчук повідомив також і те, що Марта, якій, власне, належить цей будинок і земля під ним, наразі знаходиться за кордоном.

Крім того, Віктор, який назвався родичем Сергія Костецького, розповів, що той все життя займається військовою справою.

«Я його ніколи не розпитував. Думаю, він тут був прапорщиком. Я його завжди пам’ятаю у військовій формі», — каже журналістам чоловік.

«Я ЦИМ АБСОЛЮТНО НЕ ПЕРЕЙМАЮСЬ»

Державне бюро розслідувань повідомляє, що командиру взводу отримав підозру у зловживанні службовим становищем. Він може пробути в ув’язненні до 6 років. Про те, де саме перебуває цей військовослужбовець та чи обрали йому запобіжний захід, ані в повідомленні, ані у судових рішеннях інформації немає.

Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли номер телефону командира і зателефонували йому.

«Немає чого цікавитися. Те, про що там (пишуть, — ред.), неправда. Заради Бога, це не найголовніше. Суд розбереться, все буде добре. Я цим абсолютно не переймаюсь», — прокоментував ситуацію Сергій Костецький у телефонній розмові з журналістами.

Через кілька днів журналісти ще раз зателефонували командиру та виявили, що він може далі служити у ЗСУ. На запитання «Слідства.Інфо» про те, де він наразі знаходиться, командир відповів: «Конкретно сказати не можу, я на Півдні».

Виходить, що чоловік, якого підозрюють у тому, що він майже рік нараховував «бойові» своєму підлеглому за ремонт сімейної нерухомості, наразі не затриманий, а може й далі служить. А що відбувається з тим, хто, власне, цей ремонт робив?

ЗАМІНА «ПЕРЕДОВОЇ» РЕМОНТНИМИ РОБОТАМИ

З судового реєстру стає відомо, що військовослужбовцю у січні 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (…) «ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану».

«У ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом свідомого замовчування пропозиції ОСОБА_7, про яку був зобов’язаний доповісти вищестоячому командиру. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_7 та вибув за місцем свого проживання. В подальшому ухилився від несення військової служби, … та здійснював будівельні роботи», — йдеться у тексті ухвали.

Наразі Андрій Пасічник, якого підозрюють у заміні «передової» ремонтними роботами, має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Журналісти поїхали за місцем проживання Андрія Пасічника, але чоловік не захотів спілкуватися.

«Слідство.Інфо» звернулося до ДБР, аби трохи прояснити ситуацію з тим, чому виконавець ремонту — під домашнім арештом, а замовник — далі на службі.

«Працівники ДБР продовжують розслідування кримінального провадження щодо командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому бойові виплати за ремонт будинку своєї доньки. Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Зараз фігурант перебуває на службі в зоні бойових дій і він є на контакті зі слідчим, сприяє слідчим діям, також демонструє належну процесуальну поведінку, тому запобіжний захід наразі йому не обирався. А цього другого… Якби не зовсім він потерпілий. Ухилення від військової служби, тобто, ну, якби він мав теж повідомити, що його використовують», — пояснює у коментарі речниця Територіального управління ДБР міста Львів Тетяна Муравель.

Понад тиждень журналісти намагалися отримати коментар від 105-ої бригади тероборони ЗСУ, де трапилася ця історія, але отримали лише коротку письмову відповідь.

«Командування військової частини всебічно сприяє в об’єктивному та неупередженому розслідуванні даного факту. За інформацією про хід досудового розслідування звертайтеся до ДБР», — йдеться у відповіді бригади на журналістський запит.