З російського полону повернулися двоє військових з Гусятинської громади

05 лютого 2025 року, в процесі обміну, 150 військовополонених повернулись на рідну землю. Про це повідомляє чортківська військова адміністрація.

Раді повідомити, що двоє з них – з Гусятинської громади.

Євген ІВАННІКОВ, житель селища Гусятин, понад два роки перебував у російському полоні. Воїн з 2014 року пішов боронити рідну землю від російського ворога. Із початком повномасштабної війни знову став на захист держави.

Віталій ДЖОС, родом із Запоріжжя, сімʼя якого зараз тимчасово проживає у селі Городниця. У березні 2022 року приєднався до лав захисників України. Понад два роки також перебував у російському полоні.

Пишаємося неймовірною мужністю та стійкістю наших незламних воїнів!

Щиро вітаємо з поверненням!