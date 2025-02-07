Донорство яйцеклітини та репродуктивне здоров’я: чи є ризики для донора?

В сучасному світі діагноз безпліддя є досить поширеним. З кожним роком на нашій планеті все збільшується кількість жінок, які не можуть завагітніти природним шляхом. Але сучасна репродуктивна медицина стрімко розвивається, що дає змогу багатьом подружнім парам успішно вирішити проблему безпліддя й стати щасливими батьками.

Зокрема використовується технологія ЕКЗ (ектракорпоральне запліднення), яка передбачає застосування донорських клітин. Взяти участь в програмі донації власних яйцеклітин можна в медичній клініці “Інномед” у Вінниці, досвідчені репродуктологи якої проводять всі процедури надійно, якісно, безпечно.

Що варто знати донору?

Є багато жінок, які бажають взяти участь в донорських програмах, але вони не знають, які будуть наслідки після процедури донорства яйцеклітин. Справжні професіонали клініки “Інномед” проводять забір репродуктивного біоматеріалу, застосовуючи найсучасніші методики, що мінімізує ризик шкоди для здоров’я. Але, перш ніж погодитись на процедуру донації, варто звернути увагу на те, що може спостерігатись:

Головний біль, зміна настрою.

Ризик синдрому гіперстимуляції, що мінімізований завдяки сучасним підходам в стимуляції овуляції.

Відомими вченими проведено багато досліджень і доведено на практиці, що донорство яйцеклітин є безпечним для жінки-донора. Вона може подарувати радість материнства іншим жінкам і в подальшому сама ще раз стати матір’ю. Бути донором можна неодноразово, головне, не мати протипоказань по здоров’ю. Але слід пам’ятати, що період між кожною здачею ооцитів повинен становити від трьох місяців, адже організму треба повноцінно відновитись.

Донорство яйцеклітини: подбайте про свою безпеку!

Донація власних яйцеклітин – процедура досить складна. Щоб знизити ймовірність появи негативних ризиків, варто проводити її в спеціалізованій медичній клініці під наглядом досвідчених фахівців. Тому краще звернутись до медичного центру “Інномед” у Вінниці, який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 158. Лікарі-репродуктологи проінформують вас про всі умови донорських програм, допоможуть прийняти правильне рішення.

Якщо бажаєте стати донором яйцеклітин, запишіться на консультацію до профільного лікаря. Зробити це можна, залишивши заявку безпосередньо на сайті медичного закладу або зателефонувавши за номером контактного телефону +38 (0432) 50 99 50.