“Справа Стерненка має стати початком реальної реформи правоохоронної системи та судів”: тернополяни влаштували пікет під ОДА

У Тернополі під стінами ОДА зібралися кілька сотень тернополян. Люди прийшли, аби підтримати українського активіста, екслідера одеського “Правого сектору” Сергія Стерненка, якого 23 лютого засудили до 7 років і 3 місяців ув’язнення та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.

Люди тримали в руках плакати «Сергію, ми з тобою!», «Тернопіль зі Стерненком», «#Волю Стерненку», «Сьогодні – його, завтра – нас».

Вирок Стерненкові – це вирок кожному українському патріотові, що прагне жити в державі за яку ми боролися на Революції Гідності, – зазначає Іван Ковалик, депутат Тернопільської міської ради, член політичної партії «Сила людей». – Наше право і наш обов’язок витягнути Сергія Стерненка на волю. А сама справа Стерненка має стати початком реальної, а не косметичної реформи правоохоронної системи та судів.

За словами активістів, вони сьогодні прийшли під стіни облдержадміністрації, а не під будівлі правоохоронних органі, адже зважаючи на події в Україні, вони не вірять у верховенство закону і правосуддя у нашій країні.

Справа Сергія Стерненка – це політична справа, – додає Іван Ковалик. – Ми вимагаємо від Володимира Зеленського докласти максимум зусиль, щоб ті правоохоронні органи, на які він має безпосередній вплив зробили все, щоб Сергій Стерненко вийшов на волю. І ті люди в Одесі, які вчинили три замахи на Стерненка отримали заслужене покарання згідно з українським законодавством. Ми солідарні з активістами, які сьогодні вийшли на акції протесту і підтримки Сергія Стерненка у багатьох містах України. Закликаємо людей не бути байдужими, адже ця справа є маркером для нашої влади і суспільства загалом.

Сергій Стерненко особливий тим, що він не ділить на «своїх» і «чужих», коли є якась несправедливість, за будь-яких обставин він проукраїнський активіст – каже Іван Сороколіт, депутат Тернопільської міської ради, член політичної партії «Сила людей».

У Одесі, непростому проросійському місті, він зумів системно й постійно давати відсіч місцевій мафії на чолі на чолі з криміналізованим і проросійським мером Трухановим. Він не мав підтримки ні у колишньої, ні у теперішньої влади. За будь-яких обставин він залишався вірним своїм принципам і боровся за справедливість. Коли ми сьогодні чуємо, що Стерненка звинувачують в тому, що в 2015 році він когось викрав, щоб здобути 300 гривень і ця справа тягнеться з 2015 року до сьогодні. Врешті він отримує покарання 7 років ув’язнення . То тут, очевидно, щось не те. Ми прийшли сьогодні під стіни ОДА, аби нас почула діюча влада. Україні потрібна реформа правоохоронних органів, судової системи. Інакше – це шлях нікуди. З активістами зводитимуть рахунки з допомогою правоохоронців. І ми далі виходитимемо на протесту, аби відстояти права людей, які говорять правду.

Тернопільські активісти завтра вранці передадуть у Тернопільську ОДА звернення до Володимира Зеленського одночасно з активістами з усієї України. Також вони вимагають від обласної ради, районних рад та Тернопільської міської ради на найближчих сесіях прийняти звернення до Президента України Володимира Зеленського з вимогою зробити всі необхідні кроки для звільнення Сергія Стерненка.

Нагадаємо, вирок Сергію Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича у квітні 2015 року. За кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били і вимагали відмовитися від депутатства. За версією слідства, одним з чоловіків у масках, які напали на Щербича, був Сергій Стерненко. Сам Стерненко відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою.

Фото Олег Синовець та Сила Людей