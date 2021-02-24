Через загрозу коронавірусу у лікарнях Тернопільщини звільняються медсестри

Лікувальні заклади області потребують лікарів та молодшого медичного персоналу. Через пандемію коронавірусу у регіоні простежується хвиля звільнень медсестер і санітарок. Також є потреба у медичних реєстраторах.

Наразі для працівників медичної сфери в області відкрито майже чотири десятки вакансій. Вільні робочі місця є у державних і приватних лікарнях. Рівень пропонованої зарплати — від мінімальної до десяти тисяч гривень.

“Ми спостерігали тенденцію звільнень медсестер, молодшого медичного персоналу від початку епідемії. Ми це питання постійно тримали на контролі. Більшість вакансій нам вдалося заповнити. Певний період часу була потреба у фахівцях для роботи з киснем в лікарнях. Цими днями ми отримали вакансії медичних реєстраторів у лікарнях”, – зазначив директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк.

У разі відсутності відповідної освіти за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медичної сестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому вищому професійному училищі, Івано-Франківському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання — 3 місяці. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво державного взірця. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

За Збручем