Державна аудиторська служба України завершила ревізію у Тернопільській міські раді, під час якої було зафіксовано чисельні факти порушень, що привели до загальних втрат місцевого бюджету на загальну суму 127 млн. грн.

– Через низку суперечливих управлінських рішень міської влади бюджет Тернополя недоотримав 85 млн грн. надходжень у вигляді пайової участі забудовників щодо створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, – йдеться в повідомленні Державної аудиторської служби України.

За рішенням міськради, для деяких забудовників було незаконно встановлено «пільговий» (занижений) розмір пайових внесків, які вони мали перерахувати до бюджету. У підсумку – мінус 38 млн грн. для громади із забудовників, об’єкти яких вже експлуатуються, та втрата можливості надходжень на суму 43 млн грн. по семи об’єктах будівництва, які допоки не введено в експлуатацію.

Крім того, окремі забудовники не сплатили не лише пайових внесків, а й штрафів за них, передбачених умовами договорів. Це заподіяло додаткової шкоди міському бюджету на суму 20 млн грн.

Вісім забудовників ввели об’єкти будівництва в експлуатацію взагалі без укладання договорів про пайову участь, через що бюджет Тернополя недоотримав ще 11 млн грн.

– Натомість на власних потребах у міській раді не заощаджували. Зокрема, з порушенням чинного законодавства, без наявності необхідних розпорядчих документів, було виплачено премію голові міської ради та її співробітникам на загальну суму 28,4 млн грн. Та, відповідно, зайво перераховано Єдиний соціальний внесок на суму 5,8 млн грн., – зазначають аудитори.

В ході судового спору щодо стягнення боргу із суб’єкта господарювання – забудовника міським головою з боржником підписано мирову угоду. Відповідно до неї, у вигляді пайового внеску замість грошових коштів було отримано у комунальну власність будівлю дитячого садочка, що призвело до недоотримання міським бюджетом 16 млн грн.

Матеріали ревізії Держаудитслужби передано до органів Національної поліції.

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва зазначила, що децентралізація фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування не скасовує централізованого контролю за витратами державних коштів.

«Децентралізація дала великі можливості покращити життя громадам, проте вона не знімає з органу самоврядування відповідальності за кожну витрачену гривню місцевих бюджетних коштів. Ефективний контроль за витратами – це передусім захист інтересів громадян як платників податків», – наголосила Алла Басалаєва.