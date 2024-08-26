ХГЧ: анализ на беременность

ХГЧ – исследование на хорионический гонадотропин, определяющий в организме женщины наличие гормона, который продуцируется оболочками эмбриона в матке. Повышенный уровень ХГЧ в крови и моче женщины означает, что она находится в положении. Именно этот показатель позволяет выявить беременность на очень ранних сроках.

Однако анализ на ХГЧ используют не только для раннего обнаружения беременности. Уровень гормона позволит диагностировать опухоли в организме или патологии развития плода. Также исследование может показать многоплодную беременность. Анализ, сделанный в лаборатории CSD LAB методом ECLIA, дает точные результаты.

Анализ крови на ХГЧ у женщин: для чего назначают и что покажет исследование

Прежде всего анализ позволяет установить, что женщина в положении, на самых ранних сроках. В этом вопросе лабораторное исследование гораздо достовернее аптечных тестов. Также гинеколог может назначать тестирование на ХГЧ в следующих целях:

контроль протекания беременности;

для исключения внематочной беременности;

выявление рисков хромосомных нарушений развития плода;

оценка полноты проведения аборта;

диагностика аменореи или опухолевых процессов.

Тест полезен для диагностики плацентарной недостаточности, при опасности выкидыша, при раннем токсикозе. Трактовать результаты анализа может только гинеколог, который назначит дальнейшую терапию.

Отслеживание уровня концентрации гормона в крови в динамике позволяет судить о протекании беременности. Например, снижение нормы может говорить о задержках в развитии плода, угрозе самопроизвольного аборта, недостатке функции плаценты или об остановке развития плода.

Повышенные показатели бета-ХГЧ указывают на токсикоз или несоответствие установленных сроков беременности действительным. После мини аборта тоже необходимо сделать тест, чтоб исключить возможность прогресса развития плода.

Как трактуют результаты исследования ХГЧ?

Назначают ли данный анализ мужчинам? Гормон может производиться в мужском организме при раке яичек. Поэтому для подтверждения или опровержения такого диагноза важно провести исследование на ХГЧ.

Положительный результат указывает на беременность у женщин. У небеременных женщин и у мужчин – на опухоли, продуцирующие выработку данного гормона в организме.

Анализ назначают, как правило, гинекологи или онкологи. Трактовать результаты и назначать дальнейшее лечение может только врач. Только на основе данного тестирования нельзя установить окончательный диагноз, требуются дополнительные исследования.