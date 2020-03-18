Аграрій Петро Гадз дарує Бучацькій райлікарні апарат штучної вентиляції легень, який вартує понад 800 тисяч гривень
Відомий аграрій та меценат Петро Гадз закупляє для Бучацької центральної районної клінічної лікарні апарат штучної вентиляції легень, ціна якого – 827 тисяч гривень.
Головний лікар медзакладу Олег Щиголь каже, обладнання додатково укомплектоване датчиком картографії й може використовуватися навіть для новонароджених.
– Наш меценат Петро Іванович Гадз вирішив фінансувати купівлю цього дороговартісного обладнання. Його можна буде використовувати як при операціях, так і при важких станах людей, які потребують, аби за них дихав апарат. Вагомою особливістю є те, що цей прилад можна використовувати для новонароджених дітей, вага яких – понад 3 кг. Такого апарату Бучацька ЦРКЛ не мала. Все наявне обладнання є доволі старим, воно практично вичерпало свій ресурс. Востаннє апарат штучної вентиляції легень наш медзаклад отримував ще в 2009 році. Дякуємо Петру Івановичу за те, що в такий складний для країни час не залишився осторонь наших проблем, – зазначив Олег Щиголь.
Через три-чотири дні апарат штучної вентиляції легень вже з’явиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії районної лікарні.