Команда мера зняла відеоролик, в якому суперечить власним принципам

В контексті останніх провалів та скандалів і навіть кримінальної загрози, піарники міського голови Сергія Надала вирішили вчора запустити потужний імпульс позитиву, який би відбилив відверто просівший за останній час образ мера і заставив пересічних жителів міста знову сприймати голову міста як рятівника, захисника та поборника їхніх інтересів.

Для цього створили відеозвернення. У ньому новітній супермен і його команда висувають вимоги не будь кому, а уряду України. Та якщо уважно вникнути в суть звернення, то Надал фактично суперечить сам собі, адже як можна виступати проти свавілля на всеукраїнському рівні, чинячи аналогічне свавілля на рівні місцевому.

Отож подаємо дане звернення з ремарками.

«Ми, тернополяни (насправді: Надал і його команда), вимагаємо в уряду скасувати додаткову платіжку за доставку газу (насправді: піаримося на болючій для жителів міста темі, ставити вимоги немає жодних повноважень, з таким же успіхом можна щось вимагати в уряду Китаю чи США). Незважаючи на те, що цього року споживання газу є значно меншим, Уряд у розрахунках заклав дані за попередній рік (насправді: у Тернополі теж маніпулюють з розрахунками, найяскравіше це проявилося під час Тарифного майдану, коли вартість проїзду завищили захмарно без реальних економічних обґрунтувань). Таким чином платимо значно більшу суму за фактично ненадані послуги (як і більшість тернополян оплачує чисельно не додані послуги працівниками місцевих жеків) .

Ми у Тернополі проводимо жорсткі заходи економії, зменшуємо для населення плату за тепло і гарячу воду (також зменшуємо вартість оренди землі чи продажу майна, але вже для вибраного населення). Незважаючи на це, Уряд хоче цю суму економії забрати в людей у вигляді додаткової плати за газ (як ми це вже робили із додатковою платою в дитсадках для жителів прилеглих сіл). Це є справжній удар по пенсіонерах, це є справжній удар по кожній українській сім’ї (земельні дерибани, на яких міський бюджет втрачає колосальні суми, а отже гальмується розвиток міста, – ще справжніший удар, але про в цьому зверненні звісно не згадуватимемо).

Ми вимагаємо в Уряду скасувати другу платіжку за газ (хоча ми безпардонно зігнорували вимоги активістів щодо звільнення одіозних чиновників мерії, рішення судів, прийнятих не на користь мерії). Ми вимагаємо поваги до українців! (хоча з повагою до жителів нашого міста у нас якось не завжди складається).