353 інфікування COVID-19 та чотири смерті 11 березня у Тернопільській області. Офіційно
353 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (чоловік 52 р. Тернопільський район с. Петриків, жінка 59 р. м. Монастириська, чоловік 46 р. м. Підгайці, чоловік 76 р. Тернопільський район с. Годів)
одужало – 245 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1670
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 45064 особи;
одужало – 40054 особи;
летальних випадків – 636 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4994 (4599 одужало, 72 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1066 (963 одужало, 17 летальних)
– Тернопільський район – 27074 (24170 одужало, 341 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 12612 (10956 одужало, 149 летальних)
– Чортківський район – 12996 (11285 одужало, 220 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1847 (1585 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (23 особи):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 1
• с. Велика Горянка – 1
• с. Двірець – 2
• с. Катеринівка – 1
• с. Підлісці – 1
• м. Шумськ – 4
• с. Мізюринці – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Цеценівка – 1
Тернопільський район (248 осіб):
• м. Тернопіль – 101
• м. Бережани – 6
• с. Вільховець – 1
• с. Двірці – 1
• с. Куропатники – 4
• с. Потутори – 1
• с. Слов’ятин – 1
• с. Стриганці – 2
• с. Тростянець – 1
• с. Шайбівка – 2
• м. Збараж – 8
• с. Базаринці – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Іванківці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Новики – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Розношинці – 1
• с. Шимківці – 1
• с. Чернихівці – 4
• м. Зборів – 3
• с. Беримівці – 1
• с. Жабиня – 1
• с. Кальне – 1
• с. Кудинівці – 1
• смт Козова – 3
• смт Козлів – 1
• с. Городище – 1
• с. Дмухівці – 1
• с. Залісся – 1
• с. Кальне – 1
• с. Конюхи – 1
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 2
• с. Галущинці – 2
• с. Гнилиці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Кошляки – 1
• с. Лисичинці – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Супранівка – 1
• с. Хоптянка – 1
• м. Теребовля – 8
• смт Микулинці – 1
• с. Воля – 1
• с. Довге – 1
• с. Конопківка – 1
• с. Підгайчики – 3
• с. Плебанівка – 2
• с. Сороцьке – 1
• с. Тютьків – 1
• с. Буданів – 1
• смт Велика Березовиця – 8
• смт Великі Бірки – 10
• с. Ангелівка – 1
• с. Байківці – 4
• с. Біла – 2
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Великі Гаї – 4
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 3
• с. Застінка – 1
• с. Ігровиця – 2
• с. Йосипівка – 1
• с. Кип’ячка – 2
• с. Красівка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Острів – 3
• с. Петриків – 2
• с. Підгородне – 2
• с. Плотича – 2
• с. Романівка – 1
• с. Ступки – 1
Чортківський район (82 особи):
• м. Чортків – 14
• смт Заводське – 3
• с. Біла – 1
• с. Білобожниця – 3
• с. Великі Чорнокінці – 5
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Звиняч – 4
• с. Ягільниця – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Косів – 2
• с. Кривеньке – 1
• с. Малі Чорнокінці – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Мухавка – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Шманьківці – 1
• м. Борщів – 1
• с. Бурдяківці – 1
• м. Бучач – 3
• с. Бариш – 1
• с. Осівці – 1
• с. Костільники – 1
• с. Переволока – 2
• с. Передмістя – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Підлісся – 2
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 4
• с. Вільхівчик – 4
• с. Яблунів – 1
• м. Заліщики – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Поділля – 1
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 1
• с. Горигляди – 1
• с. Діброва – 1
• с. Ковалівка – 1
• с. Криниця – 2
• с. Лука – 1