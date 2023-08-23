Учора депутати Тернопільської облради продемонстрували, на скільки далеко вони перебувають від реальності та від суспільних настроїв.

Замість розглянути найгостріше питання, яке зараз турбує громадськість, вони влаштували банальний цирк. Про який згодом пафосно повідомили на своїх сторінках в Фейсбуці як про велике досягнення. Але й з цих повідомлень можна зробити деякі висновки. І вони – невтішні для поки що чинного голови облради Михайла Головка.

Коротко нагадаємо вчорашні події. Була скликана сесія. Вранці на неї явився Головко і заявивши, що немає кворуму, хутко прийняв рішення про закриття засідання та перенесення сесії на невизначений термін.

Однак щойно він покинув залу, почали збиратися депутати, які висунули вимагу таки провести сесію. Чому для них це важливо. Та тому що пленарних засідань облради не було вже 5 місяців. Ще трохи і можна було б при бажанні ставити питання про розпуск облради. До речі, громадськість сильно відчула, що 5 місяців не засідав такий орган, як Тернопільська облрада? Це власне все, що слід знати пересічним громадянам про реальну корисність та ККД цієї ради для жителів краю.

Та повернімося до вчорашнього засідання. Поспіх, з яким Головко намагався зірвати сесію, демонструє, що зараз у голови ради немає порозуміння навіть з вчорашніми соратниками, з якими створювали більшість в облраді. Нагадаємо, разом зі «Свободою» в більшість увійшли депутати від «Слуги народу», «За майбутнє» та «Довіри». Власне між собою вони і розподілили керівні посади в раді. Однак після того, як Михайла Головка затримали з хабарем, виглядає, що керівний склад хочуть перетасувати.

Вчора в сесійній залі звучали вимоги відправити голову ради у відставку. Головко погасив пожежу, провівши таємну зустріч з представниками фракцій у власному кабінеті. Журналістів на зустріч не пустили. Про що саме домовлялися в кабінеті голови теж жоден з політиків не повідомив ні журналістам, ні в себе на Фейсбук сторінках. Тобто депутати вважають абсолютно адекватним влаштувати собі таємне зборище з чиновником, якого звинувачують у хабарництві, після чого зробити вигляд, наче взагалі нічого не сталося.

Судячи з того, що було далі на сесії, можна припустити, що або самі депутати «по вуха» зав’язані у різних корупційних схемах і Головко завдяки цьому ще зберігає певні впливи на них, або ж депутатам суттєво обмежують простір для маневрів такі речі, як кумівство, товариські стосунки, численні перехресні міжпартійні домовленості, які в народі називають «договірняками». Так чи інакше, це не робить честі депутатам. І якщо Головко може впливати на депутатів, то на підлеглих – і подавно. Чи може таке використання посади вплинути на хід слідства – питання ще те.

Після обіду депутати таки зібралися на пленарне засідання, а сам Головко покинув приміщення. Як пояснив заступник голови облради Володимир Болєщук, який був головуючим на сесії, Михайло Головко раптово поїхав у нагальне відрядження до Кременця. Цирк!!!

Що ж депутати понаприймали на сесії, до правочинності якої тепер є чимало запитань, адже згідно з регламентом Тернопільської обласної ради рішення про скликання пленарних має бути оприлюднено не пізніше як за день, але аж ніяк не за кілька годин до його проведення.

Про напрацьоване народні обранці вчора чисельно звітували у Фейсбуці. Пости зводились до того, що рада прийняла рішення про заборону пішої ходи паломників московського патріархату до Почаївської лаври, про відзначення 23 травня Дня Героїв у Тернопільській області, створення спостережних рад закладів охорони здоров’я, які належать місцевим громадам, про зміни та доповнення до регламенту обласної ради.

Особливо депутати наголошували на першому прийнятому рішенні. Яке фактично є найбільш популістичним. Заборонити ходу, яку вже й так заборонили керівники сусідніх областей, а також керівництво Тернопільської військової адміністрації, – це далеко не те питання, розгляду якого очікувала громадськість.

Це при тому що вранці депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Кривоніс учора прямо закликала депутатів відправити у відставку голови облради. Однак реакції – нуль. Депутати зробили вигляд, що цього звернення не було. Власне станом на сьогодні дана заява виглядає як спроба «ЄС» просто гарно пропіаритися, бо крім зачитаннязаяви депутати від даної партій не домоглися принаймні включення даного питання в порядок денний.

Попередньо у коментарях для ЗМІ депутати з різних фракцій пояснювали, що не готові озвучувати якісь свої позиції щодо того, чи має моральне право керувати радою Михайло Головко, якщо його обвинувачують у хабарництві. Мовляв, вина голови ради не доведена, а вони керуються презумпцією невинуватості. Але де ж тоді послідовність? Якщо керуватися згаданою презумпцією, якщо депутати хочуть залишатися такими цілком «білими і пухнастими», то як вони тоді можуть забороняти ходу паломників УПЦ МП до Почаєва? Не маємо жодних симпатій ні до московської церкви, ні до її «ватяних» вірян, але хіба доведена якась їхня кримінальна вина? А якщо ні, то на підставі чого тоді приймалося рішення про заборону?

Так чи інакше, питання щодо довіри/недовіри Михайлу Головку депутати так і не розглянули. Але ставлення керівників ради до свого шефа можна таки побачити в їхніх постах у соцмережах. Зокрема, Володимир Болєщук у вечірньому пості про результати сесії позначив у ньому ще 16 чиновників та депутатів, крім Головка. Інший заступник голови Ігор Сопель теж відзначив у пості 6 осіб, але і серед них немає Головка. (До речі, у своєму пості Сопельпрозвітував про розгляд понад 60-ти питань, хоча їх в порядку денному було лише 8. Відлуння Дня космонавтики?)

Тобто двоє заступників голови облради звітують про проведення сесії і навіть не згадують про свого шефа. Головка ніби взагалі не було того дня в сесій залі. Ніби не було зриву ним сесії, не було «таємної ради», ніби не було його розпорядження про скликання сесії на 13 год, ніби не було несподіваної втечі до Кремнеця.

Що цікаво, абсолютно ігнорує Головка і офіційний сайт облради. Там немає жодних повідомлень про повернення Головка на роботу, про його «невідкладне» відрядження.

Сьогодні – день прапора. Можновладці вітають громадян зі святом, беруть участь у заходах. На сайті облради – жодного вітання від голови. На урочистостях – керівник ТОВА Володимир Труш та Володимир Боолєщук. Можливо Головко бере участь в урочистостях «у засланні» у Кременці? Наразі підтверджень цьому немає. Головка ніхто не «тегає» в Фейсбуці, він особисто теж не вітає нікого з святом на своїй сторінці, яку раніше вів дуже активно, однак тепер «заліг на дно».

В контексті подій, що відбуваються, Михайло Головко має всі шанси на цьому політичному дні і залишитися. Питання лиш, чи потягне туди за собою і місцевих політиків. Учора депутати своїми діями фактично гарно пірнули на зустріч дну. А у політично заангажованої громадськості залишився осад.

Квінтесенцією загальних вражень учорашнього цирку став сьогоднішній допис згаданої Вікторії Кривоніс.

«Післясмаком до вчорашньої сесії Тернопільської обласноїради, вірніше її початку, стало стійке відчуття гидливості танерозуміння меж людської ницості та безчестя… Не хочуописувати вчорашні, і не тільки, події знову – гидко. Хто маєбажання, читайте і дивіться мою стрічку вниз. А я піду рукипомию, чи що.

Довго вагалась, чи я маю право писати про це в таке величнесвято Державного Прапора України. Та вирішила – так, і самесьогодні, щоб нагадати всім про честь і гідність», – написала депутатка.

Втім, дописів у соцмережі – мало. Громадськість очікує від політиків реальних дій. Саме для цього їх обирали.

Фото Іванки Гошій