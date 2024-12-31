Андрій Мельник народився у 1985 році на Тернопільщині. Чоловік захоплювався спортом, а футбол став його особливою пристрастю. Задовго до повномасштабної війни він приєднався до місцевого футбольного клубу «Плотича» та грав на районних чемпіонатах.

Коли у 2022 році розпочалось повномасштабне російське вторгнення, Андрій перебував за кордоном, працював у Великій Британії. Однак, дізнавшись про напад ворога, повернувся та з перших місяців війни став на захист країни. Не дивно, що там рудобородого кремезного чоловіка одразу прозвали “Вікінгом”.

«Андрій Мельник був сильним, відповідальним і завжди турбувався про побратимів. Любив тварин: котики, песики – усі вони були йому друзями серед жахливих умов бойових дій», – написали згодом в Асоціації футболу Тернопільщини.

Андрій майже три роки захищав країну від ворога у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Але одного дня все обірвалося – 17 грудня 2024 року у бою на Донеччині “Вікінг” загинув.

«Мій Всесвіт, мій Захисник, моє Все! Земля з під ніг зрушилась. Клята війна», – відреагувала на трагічну звістку дружина воїна Галина.

Побратими називали Андрія людиною з великої літери, з великим та щирим серцем і відкритою душею. 22 грудня загиблому віддали честь та провели в останню путь на рідній Тернопільщині.

«Я тішуся тим, що познайомилась з ним і його дружиною, горджуся дружбою з ними… “Вікінг” назавжди буде в моїй пам’яті… Кажуть, герої не вмирають. Так, не вмирають, але йдуть від нас в інший, можливо, кращий світ… А ми залишаємось і оберігаємо пам’ять про них… бо вони – Герої, Титани, Ангели, які не шкодували сил задля нашої свободи. Слава тобі, “Вікінг”… Нам не вистачатиме твоєї посмішки, твоїх жартів, твоєї підтримки добрим жартівливим словом», – написала мати одного з побратимів Світлана, яка особисто знала захисника.

Честь і вічна памʼять Герою!

Фото: Асоціація футболу Тернопільщини, Фейсбук-сторінка Алла Мельник, Фейсбук-сторінка Роман Жаровський та з відкритих джерел

Укрінформ