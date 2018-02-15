Відверто про непросте: що такого вдалося зробити Івану Сороколіту у 2017-ому, що «Свобода» та Надал вирішили позбавити виборців свого депутата?

Добіг до кінця другий рік роботи Тернопільської міської ради. Згідно закону України «Про статус депутатів місцевих рад», усі народні обранці повинні прозвітувати перед своїми виборцями за кожен рік діяльності.

На жаль, відповідально до цього питання підійшли не всі депутату Тернопільської міськради. Та, мабуть, зразковими видався звіт перед виборцями депутата Івана Сороколіта, якого станом на сьогодні позбавили мандата. Ця справа, щоправда, розглядатиметься у судах. Народний обранець відстоюватиме своє право представляти виборці в міськраді. Тим паче, що жоден реальний виборець Сороколіта не підтримував ініціативу партії «Свобода» відкликати свого депутата. Доказом цього є зібрані понад 600 підписів виборців на підтримку Івана Сороколіта.

– Бути добрим депутатом і намагатись гідно виконувати свої обов’язки в умовах, м’яко кажучи, непростих стосунків з міською владою, ой як не просто. Вдячний усім, хто допомагав: мешканцям, колегам депутатам, громадському сектору, головам ОСББ, представникам ЗМІ, працівникам міськради, друзям. Приємною проблемою для мене і помічників було не наповнення звіту, а його скорочення. Дрібні досягнення та результати не вказували, бо вони просто не поміщаються і роблять звіт надто незручним для ознайомлення,- каже Іван Сороколіт.

У звіті, окрім роботи на окрузі, народний обранець також розповів відверто про те, чому партія «Свобода» та Сергій Надал так активно не допускали його в сесійну залу та запустили процедуру його відкликання. Далі пряма мова:

Відверто про непростий депутатський рік!

Минув другий рік з часу мого повторного обрання депутатом Тернопільської міської ради по виборчому округу №37 (раніше – №13).

Хочу подякувати Вам, моїм виборцям, за добру співпрацю та неймовірну підтримку. Більшість того, за що ми брались разом і докладали спільних зусиль нам вдалось втілити.

Багато з Вас розуміє, що лише в сукупності ваша (мешканців) активність та зусилля зі своїм представником (депутатом) дає результат. Ви не сидите склавши руки в очікуванні, що поліпшення в дворі, мікрорайоні стануться самі по собі! Ми спільно з Вами вивчаємо проблему, спільно шукаємо шляхи її вирішення і спільно втілюємо складений план. Допоки я ваш депутат – намагатимусь на далі гідно виконувати надані вами представницькі повноваження.

Ваші добрі відгуки та підтримка – це найвища винагорода та, зізнаюсь, гордість для мене, моїх рідних, друзів, членів команди, котрі багато років допомагають та підтримують мене у політичній діяльності.

Шановні мої виборці! Окрім традиційного звіту за рік діяльності, обставини змушують мене надати роз’яснення та поділитись окремими думками. Сьомий рік я є депутатом Тернопільської міської ради, але саме він виявився для мене чи не найскладнішим.

Принципове відстоювання Ваших інтересів змусило мене стати опонентом як міському голові Сергію Надалу, так і партії «Свобода». Вони витрачають неймовірні зусилля та ресурси аби у будь-який незаконний спосіб усунути трьох депутатів Тернопільської міської ради (у тому числі й мене) від можливостей представляти громаду.

У це складно повірити, але проти нас задіяні усі можливі важелі: скликаються члени партії «Свобода» з цілої області і звозяться мешканці з інших міст для блокування нашої участі у сесіях міськради, підсилюється «охорона» ради «тітушками», проводяться не Ваші (моїх виборців!), а фальшиві «народні» ініціативи з відкликання депутатів, підкуповуються члени територіальної комісії, оплачується розміщення брехливих брудних матеріалів як в електронних, так і в друкованих ЗМІ. І цей список можна продовжити, але все ж ключовими залишається питання:

ЧОМУ? ЗАРАДИ ЧОГО?

Якщо коротко, то:

Ми (троє депутатів: Іван Сороколіт, Ігор Турський, Роман Навроцький) виявилися надто активними та принциповими у служінні людям. Ми відмовлялись сліпо виконувати вказівки Сергія Надала й партії «Свобода» щодо депутатських голосувань на сесіях за сумнівно-законні та, що важливіше, аморальні рішення або ті, які категорично не підтримують тернополяни.

Якщо розлого, то до ключових наших «нечемностей» можна віднести:

ГЕНПЛАН

Нашу категоричну відмову підтримати зміни до Генерального плану міста Тернополя у чинній сфальшованій редакції, яка узаконювала величезну кількість проблемних, скандальних забудов та подальшої можливості забудови багатьох зелених зон та парків міста.

ДІЛЯНКА ДЛЯ ГОЛОВНОГО ПОЛІЦІЯНТА

Блокування прийняття рішення щодо виділенні конфліктної земельної ділянки начальнику міської поліції в центрі міста. Проти цього рішення виступали власники сусіднього будинку, серед мешканців якого є учасник бойових дій російсько-української війни.

ТОРФ’ЯНІ КОТЕЛЬНІ

Відстоювання інтересів тернополян, які виступають проти реконструкції існуючих газових котелень, що стоять поряд з їх будинками, під котельні на торфі, спалювання котрого є екологічно небезпечним.

КОНТРОЛЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підготовка та прийняття рішення щодо запровадження Наглядових рад при комунальних підприємствах (рішення №7/13/225 від 16,20.12.2016), котре мало вивести прозорість та публічність роботи муніципальних установ на якісно новий рівень.

ЗЕЛЕНІ ЗОНИ

Допомагали тернополянам у блокуванні спроб забудувати зелену зону поряд з гуртожитком на вул. Текстильна, 2. Згодом – усували перепони у законній приватизації їх кімнат. Адже мешканцям мстили за їхню позицію. Ми неодноразово виступали з цього приводу на сесіях, засіданнях виконкому, подавали запити як я особисто, так і депутат Роман Навроцький. Підтвердження цьому можна знайти в стенограмах та архівах на сайті міськради.

ПРОТЕРНОПІЛЬСЬКА БІЛЬШІСТЬ

Ми часто, відкидаючи особистісний фактор, намагались побудувати конструктивну команду з усього складу депутатського корпусу, руйнуючи при цьому класичний управлінських підхід діючої влади: «розділяй/пересвари і володарюй».

(це, мабуть, варто дати на другу сторінку як продовження)

До ІНШИХ ПРИЧИН, через які, у розумінні наших опонентів, ми стали «зрадниками», можна віднести наступне:

– Дозволи на МАФи

– Ми домоглись зрушити з мертвого місця питання виведення «з тіні» надання дозволів на встановлення МАФів. Зараз нові угоди укладаються виключно за погодженням профільної депутатської комісії. Хоча раніше цим ледь не в ручному режимі займалися лише чиновники міськради.

– виділення квартир – публічно та прозоро, а не за індивідуальним рішенням міського голови

Ми домагались прийняття рішення, згідно з яким безкоштовне надання квартир колишнім працівникам поліції мало надаватись максимально прозоро та публічно – виключно через рішенням сесії!

– Програма підтримки ОСББ

Попри спротив міського голови (ймовірно, через нерозуміння або «ревність») та окремих чиновників, ми впроваджували програми стимулювання створення та підтримки ОСББ (рішення №7/5/13 від 26.01.2016).

– Пошук коштів на ремонт будинків

Наша принципова позиція полягала у відстоюванню інтересів усіх тернополян, а не лише на тих виборчих округах, де депутати максимально підтримують міського голову. Покарання виборців через те, що їх депутат відмовляється голосувати за аморальні й злочинні рішення, – не припустиме.

– Стримування апетитів забудовника

Ми публічно виступали проти продовження договорів оренди землі (у свій час одержаних безкоштовно) для будівельної компанії, яка занедбала колишні державні гуртожитки, незаконно продала частину кімнат, котрі мали б бути приватизовані мешканцями безкоштовно. Ми вимагали, щоб забудовник привів хоча б у задовільний стан будівлі гуртожитків. Наші виступи та голосування щодо цього питання можна також перевірити по стенограмах.

– Управителі будинків (виконують управлінські функції колишніх ЖЕКів) призначаються через сесію, а не через «ручний» виконком

– Ми лобіювали проект рішення, згідно якого правила визначення управителів багатоквартирних будинків та склад конкурсної комісії має прийматись на сесії депутатами, а не упередженим і надто суб’єктивним, на нашу думку, виконавчим комітетом (рішення № 7/11/20 від 19.08.2016р.).

– Прозорі тендери

Запровадження додаткових механізмів прозорості проведення тендерних процедур (рішення №7/13/227 від 16,20.12.2016).

– Корупційні інвестугоди

Ми викривали і намагались ліквідовувати невигідні місту так звані «інвестиційні угоди».

– Вдосконалення регламенту

Готували проекти рішень щодо змін до регламенту міської ради з метою його удосконалення й адаптації до вимог часу.

– Збільшення дорадчих повноважень депутатських комісій

– Надавали депутатським комісіям повноважень розглядати кандидатури посадовців перед їх призначенням (рішення №7/3/181 і № 7/3/182 від 22.12.2015р.).

– Прозорий Громадський бюджет 2016

Ми не піддавались тиску міського голови щодо роботи у складі Номінаційного комітету Громадського бюджету 2016 року і домоглись зробити змагання максимально прозорим та справедливим.

– Оптимізація капітальних ремонтів

Також запровадили обов’язкове погодження депутатською комісією титульних списків капітальних ремонтів по мікрорайонах та активно сприяли прозорості процедури обрання підрядників на освоєння бюджетних коштів.

Це лише невеликий перелік причин конфлікту. За майже 2 роки роботи нового скликання міської ради усі пригадати практично неможливо. Опоненти ж, відчувши небезпеку, що всі їхні корупційні схеми перестають працювати та можуть стати відомими громадськості, вирішили не шкодувати ресурсів для того, щоб очорнити та унеможливити наші подальші активності як депутатів. Наша діяльність досить серйозно викривала та руйнувала фальшиву ширму прозорості, європейськості й патріотизму, яку тернополянам так яро намагаються нав’язати через гучномовці в громадському транспорті, монополізоване телебачення, пресу.

Звісно, і я роблю помилки, і шкодуємо про окремі своїх рішення та дії. Та не вважаю себе зрадником своїх виборців й тернополян. Тому безмежно дякую за розуміння, за підтримку й допомогу вам, усім тернополянам, друзям та частині колег-депутатів. Відповідальність перед Вами та Ваша повага – найважливіше!,- підсумував Іван Сороколіт.

Нагадаємо, що Іван Сороколіт здобув найвищу підтримку серед депутатів Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». Один з небагатьох, кому вдалося не розгубити довіру людей та обратися в раду вдруге. Та через свою позицію, відкриті заяви та голосування не в інтересах партії народний обранець став незручним як для «Свободи» так і для міського голови Сергія Надала. Тому вони запустили процедуру відкликання одного з кращих депутатів ТМР: виключили з партії та, підробивши народну ініціативу, позбавили його мандата. Проте Івана Сороколіта продовжують підтримувати не лише його виборці, а й пересічні тернополяни.

Вочевидь, така підтримка стимулювала Сороколіта залишитися в політиці та продовжувати громадську діяльність. Нещодавно народний обранець повідомив, що став рядовим членом партії «Сила людей», яка, на його думку, є однієї з кращих в Україні, адже дотримується прозорості в роботі та не фінансується з кишень олігархів.