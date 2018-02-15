Принадливий Тернопіль. Модернізм на Парковій

Теперішня Паркова – колишня Володимира Мандля, бурмістра, котрий в 1861 ініціював закладення парку на місці семигектарного пустиря. Цікаво, що нинішній Старий парк тоді називали Новим городом. Саме туди, через 16 років по його закладенню, на етнографічну виставку навідався кронпринц Рудольф фон Габсбург.

Отже цього будинку з номером чотири він точно не бачив, бо зведений той був уже в міжвоєння. Тут нема прикрас, різних декоративностей декораційного штибу – простота, сказати б аскетичність ліній. Майже коробка, але з такими акцентами, що робить її таки привабливою, а не відразною, оригінальною, а не позбавленою ідентичності. Зрештою, можливо, я ідеалізую.

Але таки пригляньмося – цей руст, яким оздоблено вхід, цей чорний підмурівок, ці двері з геометричним візерунком, всередині – чіткість балясин і неймовірної краси (з ними завжди так) стрічкове вікно.

Тож таки гарно й принадно.

Анна Золотнюк.