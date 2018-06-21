Як у Тернополі дали землю теребовлянським священикам для… ведення бізнесу!

Публічно мерія Тернополя активно ділить жителів краю, так би мовити, «за пропискою». Та, як виявилося, «підпільно», навпаки, допомагає обзавестися чималою землею в обласному центрі деяким мешканцям із районів.

До нас потрапив цікавий документ, в якому йдеться про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів площею по 0,0100 га на вул. С. Будного. Цей документ – офіційний. Його можна віднайти на сайті Тернопільської міської ради в рубриці «Рішення сесії». У березні ц. р. його підтримали 32 депутати. В ньому, зокрема, йдеться про виділення одразу п’яти однакових ділянок, на перший погляд, різним людям. Тоді ми ще не знали, що за цими рішеннями виблискує церква, влада і геть не гаражі. Та все по порядку.

Для початку варто наголосити, що з досягненням 18-ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п’ять ділянок землі. У цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га. Так, згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше двох гектарів для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва – не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і селах виділяють різні площі землі, тож у селі можна одержати не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, а в місті – 0,1 га. Для дачного будівництва в законі передбачено не більше 0,1 га і для гаража – не більш 0,01 га. Безкоштовно приватизувати можна кожен із видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім’ї.

Тому й виділення на сесії тернопільської міськради п’яти ділянок під гаражі, хоч і досить великої площі, не викликали застережень. Допоки із власних, надійних джерел ми не отримали ширшу інформацію, зокрема, про місце реєстрації майбутніх власників гаражів.

«Малоімущий отець і його непрацююча дружина – перші власники»

Виявилось, що усі вони прописані у… Теребовлянському районі: троє – в селі Іванівка, один – в селі Могильниця, ще один – в самому районному центрі.

Обізнаний читач, вочевидь, скаже, що кожен повнолітній українець має право будь-де отримувати передбачену державою землю. І це правда. Однак чомусь щастить лише непересічним одиницям.

Так один із майбутніх власників гаража у Тернополі – Іван Шулик – прописаний у Теребовлі. Ми можемо говорити про чоловіка відкрито, адже він виявився публічною особою – діючим депутатом Теребовлянської районної ради. Отримав мандат у 2015 році під брендом партії «Батьківщина», згідно з офіційними даними на сайті ЦВК. Хоча Іван Ярославович – безпартійний. І на це є причина. Шулик – священик української греко-католицької церкви (парафія УГКЦ Різдва Пречистої Діви Марії с. Іванівка). Згідно з декларацією, яку отець був змушений подавати як депутат, вказано, що отець Іван володіє двома автівками («Honda CR-V» та «Opel Vectra»), має дві земельні ділянки, будинок на 300 кв. м. Живе при цьому за благодійну допомогу (мабуть, від парафіян) у сумі 17 тисяч 400 грн. на рік.

У декларації згадується і про дружину пана Івана – Марію Іванівну. На ній, згідно з поданими даними, немає ні рухомого, ні нерухомо майна. Та це, мабуть, тимчасово. Адже пані Марія теж фігурує у списку п’яти щасливчиків на отримання гаража у Тернополі, на тій же вулиці, з такою ж площею, на яку претендує і її чоловік.

Нас зацікавила ця деталь. Тому вирішили поспілкуватися з Іваном Шуликом. У сільраді Іванівки працівники нам люб’язно надали мобільний телефон священика, який, до речі, вочевидь, до сьогодні веде служби в одному з місцевих храмів.

Отож ми зателефонували за вказаним номером. Почуте від отця нас відверто шокувало. Спочатку Іван Шулик почав заперечувати, що він та дружина отримали ділянки. Говорив: «На Будного? Ні. Такого не може бути!» Згодом, коли ми пояснили докладно, про який документ говоримо, отець, мабуть, згадав і підтвердив, що дійсно документи подавав і він, і дружина. Однак нібито від цієї ідеї родина відмовилась.

– Так, ми планували. Це просто син хотів узяти. Але ми відмовилися. Того не буде. У кінці місяця приїде мій син із-за кордону і зможе надати вам коментар, – сказав Іван Шулик.

Решту власників – знов священик і… близька родина

Ми би радо повірили, але ж це, як мінімум, дивно – проект по гаражах уже пройшов перший етап погодження сесії. Залишається лише пройти другий і затвердити документи. Та цікаво інше.

На наше запитання до пана Івана, чому гаражі просили поруч, він відповів: «Там мало бути об’єднано. Не мав бути гараж, а інше приміщення». – «Тобто ці ділянки мали б об’єднати під будівництво чогось більшого? – запитали ми. – «Так, ну не будівництво. Просто гараж, ремонтний».

Як з’ясувалося в ході розмови, на ділянці під гаражі мало би вирости щось на кшталт автосервісу. Причому захопити собою будова мала б не лише дві ділянки пана Івана та Марії Шулик, а й три інші. «Вам, до речі, Роман Михайлович Луцишин знайомий? Бачу, йому теж у тому ж рішенні погодили ділянку під гараж. Він, як мені вдалося з’ясувати, священик УАПЦ з Теребовлянщини, – запитали ми в Івана Шулика. – «Так, то є мій сват. Батько моєї невістки», – відповів священик. – «Зрозуміло. Тоді, мабуть, і Пивовар Мирослава, і Вівчар Галина, які теж потрапили в це рішення сесії, Вам знайомі чи родичі?» – продовжуємо ми. – «Так, знайомі. Ну як родичі, знайомі. Так», – відповів пан Іван.

Ось вам і гаражі. З точки зору закону – не докопаєшся. Кожен має право отримати дах над своїм авто. Проте дехто бачить у цьому «схему», як більш-менш легально отримати в Тернополі пристойну ділянку, на якій у перспективі можна звести багатоповерхівку чи то, як у даному випадку, автосервіс. Ми, звісно, запитали у пана Івана, чому його син, про якого він нам кілька разів згадував, із дружиною не просили в мерії (в оренду чи через купівлю на аукціоні) повноцінну ділянку необхідної площі. Для чого було «заварювати» історію з гаражами? Відповідь була більш ніж вичерпною: «В одні руки більше 100 кв. м же не дають».

Гаражі зависли у повітрі через… Надала

Таки так. Що ж сперечатися? Не дають. Безкоштовно – так точно, ні. Хоча, відверто кажучи, пересічний тернополянин навіть із благими намірами скористатися своїм правом на отримання ділянки під гараж має мало шансів на успіх. Тим паче житель із району. Однак значно легше тим, хто обзавівся впливовими зв’язками в мерії.

Так ми пішли далі. У соціальній мережі «Фейсбук» знайшли персональну сторінку Марії Шулик (вочевидь, дружини отця Івана), на якій побачили чимало спільних фото жінки з депутаткою міськради Тернополя. Звісно, такі світлини – це не кримінал. Та це, як мінімум, наштовхує на думку про те, хто, можливо, порадив родині Шуликів скористатися правом на отримання гаража і згодом, зліпивши ділянки в одну, облаштувати автобізнес.

Так, звісно, це лише припущення. Хоча наші джерела в мерії стверджують, що питання погодження документації гаражів на вул. Будного мало б фінально голосуватися на сесії, що відбулася 15 червня. Однак через конфлікт міського голови Сергія Надала саме із депутатами цієї фракції гаражі відклали в довгу шухляду. Хоча й тоді, у березні, Сергій Віталійович своїм голосом підтримав це питання також.

Втім, важливо інше. Окрім гаражів по 100 кв. м для Івана Шулика та його родичів-знайомих, на сесії міськради регулярно почали потрапляти й інші, аналогічні за суттю проекти рішень про виділення землі. І зараз логічно задуматися, які з них у підсумку дійсно перетворяться у гаражі, а які дадуть можливість обійти закон і згодом облаштувати приватний бізнес чи звести багатоповерхівку…

П.С. Ми зверталися за коментарем до депутатки тернопільської міської ради, однак на момент виходу публікації Оксана Яциковська так і не відповіла. Готові оприлюднити її позицію, як тільки отримаємо відповідь.

Тетяна Колеснік