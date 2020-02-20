Жителі Микулинецької ОТГ створили анекдот-легенду, повставши проти… самих себе

Дії пікетувальників в Микулинцях, як врешті і їх «побратимів» по нещастю на Львівщині та інших областях, викликали доволі неоднозначну реакцію в суспільстві. З одного боку, заслуговує похвали вміння людей швидко організуватися на свій самозахист. З іншого, враховуючи моральний аспект того, що відбувалося, дії жителів Микулинецької ОТГ не назвеш високоморальними та християнськими. Хоча жителів громади однозначно побожні. Учора на барикадах люди відправили молебень, щоб «Бозя відвернула від нас біду», а врешті, як сказала директор Микулинецького будинку культури Олександра Жирук в коментарі журналістам, «молебень відправили, будемо боронитися». Від кого? Від своїх співгромадян? Від влади? Чи таки від самих себе (про це – трішки згодом).

“Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською”, ‒ зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своєму зверненні з приводу корона вірусної паніки останніх днів. Засудила барикадну поведінку громадян і ПЦУ. Можливо, зробили це церковні мужі дещо запізно.

Власне, дії громад дуже виразно свідчать, що церква… не справляється зі своєю місією. Адже саме в храмах люди отримують моральні орієнтири. Хто, як не отці мають бути прикладом для пастви, хто як не священники мають дбати про духовне зростання нації, закладати в людях основи любові, співрозуміння, взаємотолерантності.

На найближчих синодах ієарархам варто розібратися, що саме робиться не так, якщо щонедільне ходіння до церкви, систематичне окроплення свяченою водою за будь-якої потреби, носіння золотих розп’ять, перехрещення біля кожної каплички та кожного храму в результаті виявляються лише показними проявами псевдохристиянства, за яким немає побожності справжньої. Людяності реальної немає. Немає, врешті решт, справжньої віри.

Найгірше, що для отців це не є відкриттям. Але спроб викорінення цієї псевдопобожності щось не спостерігається. Виходить, церкву такий стан влаштовує…

Та мова зараз не зовсім про це. Проти чого ж повстали громади? В окремих випадках до людей дійшло, що керівники в областях, як врешті і керівництво держави, щось робить не зовсім вірно. Що людей везуть на карантин не у дуже пристосовані для цього заклади, поруч з якими – густонаселені пункти. Роблять це всупереч світовій практиці, де на обсервацію евакуйованих поміщають на закритих воєнних базах чи навіть створюють окремі блокмістечка на відлюдних територіях.

Тож власне боронитися треба було не від автобуса з українцями, а від непрофесійності влади. А непрофесійність цю перекопаним ровом, насипаним щебенем на дорозі, бетонними блоками та вечірнім молебнем не викорінити. Щоб влада приймала обдумані рішення, до влади слід приводити досвідчених, освічених та моральних.

А для цього треба зважати не на красиві гасла і не на акторські здібності популістів. Варто принаймні вивчити програми кандидатів, які вже завтра будуть владою. Які будуть приймати важливі рішення. Яким доведеться оперативно реагувати на досить серйозні виклики, як ось поміщення на карантин евакуйованих співвітчизників з Китаю, де лютує коронавірус. Подібних викликів у чинної влади буде не один. З першим з них команда нового президента, на жаль, не справилася. Насамперед, через брак комунікації з суспільством, через непрофесійність, через совкові методи.

Але чи могло бути інакше? Якого результату ви б чекали, попросивши зробити столяра операцію на серцю вашому родичу? Просто тому, що столяр гарно виглядає з екрану телевізора і тому що він дійсно вправний столяр. Профі просто. Тільки в столярці. Як? Не віддали б родича під скальпель такому супергерою? А якщо попередньо відслужити 5 молебнів? Теж ні?

Але чому ж віддали державу в руки людям, далеким від державотворення? Що аж тепер доводиться виходити на барикади проти… свого вибору. А якщо точніше, то проти свого невігластва. Як би не хотілося цього визнавати.

Громада Микулинецької ОТГ на позачерговій сесії облради, скликаній щодо недопуску приїзду українців в санаторій «Медобори», щосили волала «Ганьба!» новому голові облдержадміністрації Ігорю Сопелю. Завзято. З надривом. Цирк!!!! Цирк та й годі!!! Анекдот!!!!! Адже саме Сопель на останніх парламентських виборах став переможцем на дільницях в Микулинцях. Так, саме Ігор Сопель, тоді кандидат в депутати, а нині голова Тернопільської ОДА, обійшов в Микулинцях чинного нардепа Миколу Люшняка, який врешті виграв округ.

Та й це ще не все. Саме правлячій партії надали голоси на останніх виборах в Микулинецькій ОТГ. Партії професійних фотографів, офіціантів, коміків. Саме ці «профі» парламентаризму тепер вирішують долю Микулинецької ОТГ і мільйонів таких як в цій ОТГ українців.

А як щодо президентський виборів? Микулинці мають дві дільниці 610880 та 610881. На одній переможцем став Зеленський (286 голосів проти 270 за Порошенка), на іншій – таки Петро Порошенко (456 проти 422). Натомість в прилеглих до Микулинців селах, які зараз дружньо вийшли на барикади, всюди переміг Зеленський. У селі Конопківка (дільниця 610883 ) – з результатом 162 голоси за Зеленського проти 161 за Порошенка, село Воля (дільниця 610882) – 200 проти 155, село Ладичин (дільниця 610845) – 334 проти 209. Люди проголосували за професійного коміка, за смішні жарти, за гарний кінообраз. Саме так! Так, у Микулинецькій ОТГ всупереч здоровому глузду родича на серйозну операцію повели до столяра. То на кого ж тепер нарікати, як не на самих себе?

Представники громади оплесками зустрічали в сесійній залі популізм депутатів, коли мова заходила на їхню підтримку. Не задаючи питань, чому це в області лікарняні заклади в незадовільному стані? Де реальна підтримка депутатами проектів, спрямована на підвищення їхньої освіченості? Де нові книги в бібліотеках? Де якісні просвітні заходи? Де сучасні центри культури в сільських глибинках?

У соцмережах чимало тернополян стало на захист протестантів. Всі дуже раділи рішенню облради на захист «своїх». А чого тільки варта «турбота» про своїх міського голови Тернополя Сергія Надала, який одразу використав біду людей для самопіару. Тільки ті ж тернопляни не задумуються, чому депутати так оперативно не стають на захист громади, коли в Тернополі вирубують дерев в зелених зонах, коли міський голова з компанією містифікує з Генпланом, дерибанить землю. Іншими словами краде. Краде майбутнє жителів довіреного йому міста. Залишаючи обласний центр без перспектив. Наступнику Надала доведеться надолужувати даремно згаяний час і розданий за безцінь ресурс, яким місто і так небагате. І саме про це варто було б зараз думати тернополянам. Щоб знову не обрати собі «столяра». Який «краде, але ж щось робить»…