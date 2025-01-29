Суд продовжив дію обов’язків нардепці Марченко

Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 березня строк дії обов’язків, покладених на народну депутатку від фракції «Слуги народу» Людмилу Марченко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує її у зловживанні впливом за одержані 11 300 доларів неправомірної вигоди.

Таке рішення 21 січня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд повторно поклав обов’язки на Марченко. Вона зобов’язана: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонні паспорти. Прокурор САП вкотре просив продовжити строк дії обов’язків.

«Клопотання задовольнити. Продовжити до 21 березня 2025 року строк дії обов’язків, покладених на обвинувачену (Марченко – ред.)», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, САП скерувала до суду справу нардепки Людмили Марченко. За версією обвинувачення, депутат спільно зі своєю помічницею Анастасією Колесник за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити отримання дозволу на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

Після одержання дозволу помічниця нардепа зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – 2 800 доларів. Загалом було задокументовано одержання 5300 дол.