Вишнівеччина у скорботі, повідломляють у селищній раді.

На щиті повертається наш земляк, уродженець села Великий Кунинець, молодший сержант Обаль Микола Олександрович, 15.12.1990 р.н.

ЗАХИСНИК-ГЕРОЙ вважався зниклим безвісти в Донецькій області з квітня 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності України. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати найдорожчої людини.