Щороку, 29 січня згадуємо українських воїнів, які в цей день 1918 року в бою під Крутами дали відсіч російським окупантам. Для України ця подія має велике значення.

Детальніше про це та міфи навколо Крут розповідає історик і сержант з позивним «Клап» на Youtube-каналі «Хартія – 13 Бригада Національної гвардії України».

Оборонний бій під Крутами затримав на кілька днів багатотисячну більшовицьку армію, що наступала на Київ. Ці дні стали вирішальними і дали можливість укласти Берестейський мирний договір, одним із головних пунктів якого було міжнародне визнання УНР.

Це дозволило Україні стати суб’єктом міжнародних відносин і домовитись про отримання військової допомоги у відбитті російської агресії. Бій під Крутами став боєм за майбутнє України.