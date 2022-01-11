Суддя Ірина Черніцька вирішуватиме чи забудують зелену зону біля скверу волонтерів

Триває боротьба за захист зеленої зони від забудови торговими кіосками поряд зі скверу Волонтерів імені Віктора Гурняка.

10 січня члени команди «Сили Людей» Тернополя взяли участь у черговому засідання суду за позовом мешканців будинку вул. Медова, 3 проти Тернопільської міської ради щодо скасування договору земельного сервітуту для розміщення торгових споруд.

Наступне і, можливо, кінцеве засідання суду відбудеться 17 лютого об 14:30. Надіємось і віримо в об’єктивність та справедливість судді Черніцької Ірини Миколаївни.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада без аукціону віддала в користування приватній особі (Каратаєву Віталію Володимировичу) земельну ділянку для встановлення торгового об’єкту, яка є зеленою зоною та слугує прибудинковою територією для будинку №3 по вулиці Медовій.

Коротко про справу:

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1) 15 грудня 2020р. Під вікнами будинку, посеред робочого дня, бензопилою, приблизно на ⅓ діаметру було підрізано 4 дорослі дерева. Поліція знаходить зловмисника, накладає штраф 250 грн. Дерева виживають.

В квітні 2021 року, цього разу вночі, їх знову підрізають. Знову виживають. Поліція нікого не знаходить.

Влітку 2021р ЖЕК отримує припис про усунення підрізаних дерев (за власний рахунок) оскільки ті є аварійними.

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2) Березень 2020 року, рішенням №7/47/174 Тернопільська міська рада передає ділянку з деревами громадянину К на 5 років для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд через схему сервітуту (тобто безкоштовно). Дорослі дерева на ділянці міськрада не помічає.

Вважаємо вірогідною версію, що на місці дерев планується торговельна споруда на 3-4 поверхи, – каже Ярослав Гірняк..

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