09:31 | 11.01.2022
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Новини Тернополя 

Чому не відбуваються судові засідання у справі смерті тернополянина Ромчика Кулака?

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Останні два судових засідання у справі смерті Ромчика Кулака не відбулися. Не з’явилися у залу засідань адвокати обвинувачених.

28 грудня, коли мало відбутися крайнє засідання, Олег Мицик і Любов Пигель подали клопотання, що із не можуть бути присутні. Причини у  кожного свої: він в санаторії,  а вона — після операції. Наступного дня у соціальній мережі одного із адвокатів, Олега Мицика, з’явилася інформація, що його відзначили почесною відзнакою.

Така поведінка адвокатів обурила потерпілого. Мовляв, у суд адвокати прийти не змогли, натомість завітали на іншу подію. Ми звернулися за коментарем до Олега Мицика. Він пояснив, у той час мав відпустку і перебував у санаторії, куди їздить щороку. Та і дату останнього судового засідання з ним не погодили.

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