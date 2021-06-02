“Сила людей” закликає міського голову Тернополя накласти вето на скандальне земельне рішення!

На початку цього року міська рада прийняла рішення, яким дозволила без аукціону за в рази заниженою вартістю приватизувати понад 10 тис.м2 нежитлових приміщень колишнього КП «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця» за адресою вул. Тролейбусна, 7а.

Про це команда «Сили Людей» детально повідомляла – http://sl.te.ua/?p=1760

Щодо даних фактів відкрита кримінальна справа.

26 травня на сайті міської ради оприлюднюється проект рішення, яким пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,2250га під вищезгаданими приміщеннями

із «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту для обслуговування будівель та споруд»

на «Для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та гаражами».

Всього лише через 2 дні після оприлюднення даний проект з голосу додатково включається до порядку денного сесії – 28 травня і поспіхом без будь-якого обговорення приймається.

Знаково, що не підтримали дане рішення п’ятеро депутатів та міський голова Сергій Надал!

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1UYGQYX944santAhiym5p0W…/view

З огляду на вищевикладене й не підтримку скандального рішення міським головою, “Сила людей” закликає Сергія Надала: СКОРИСТАТИСЬ СВОЇМИ ЗАКОННИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ Й НАКЛАСТИ ВЕТО НА ДАНЕ РІШЕННЯ!