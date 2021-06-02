На Тернопільщині послабили карантинні обмеження

На Тернопільщині від сьогодні послабили карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна протиковідна комісія. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Зокрема, за її словами, дозволили відновити партнерські пологи, громадські заклади можуть працювати до 24, а не до 23 години, як було раніше, а в громадському транспорті може бути така ж кількість пасажирів, як і сидячих місць.

До цього, каже Оксана Чайчук, маршрутки чи тролейбуси могли бути заповнені лише на 50%.

Нагадаємо, 127 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. За її словами, загалом в області вакцину отримали понад 34 946 осіб.

У Тернопільській області з 28 квітня працюють 56 пунктів щеплення, у яких можна вакцинуватися від COVID-19. Усі вони розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги, й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

В закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 279 осіб, зокрема, 272 дорослих та 7 дітей, 236 – з підтримкою киснем, 8 – на апараті ШВЛ. Всього на кисневій підтримці – 236 осіб, що на 6,7% менше, ніж за попередню добу. Ліжковий фонд становить – 2 383, станом на 1.06.2021 – 2 482, з них забезпечено киснем – 2 249. Вільні ліжко-місця під COVID-19 станом на сьогодні – 2203, вільні ліжка з підведеним киснем – 2013. Про це повідомили на сторінці департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

Показник завантаженості ліжок по області – 13,5% (з підозр.) та 13,5% (без підозр), по місту Тернопіль – 11,2% (з підозр.) та 11,2% (без підозр). Кількість ліжко-місць всього по лікувальних закладах області – 4 766.

Продовжують хворіти – 2208 осіб, з них на амбулаторному спостереженні – 1 929 осіб, госпіталізували 5 осіб, виписали – 17, летальних випадків – 1, одужали – 233 особи (серед них – 10 дітей та 4 медики). Здійснено тестувань за добу – методом ПЛР – 739, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 331.

За весь час пандемії в області: захворіли – 69 495 осіб, одужали – 66 107 осіб, летальних випадків – 1179 (3 випадки жителі інших областей).