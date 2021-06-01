Прокурора Олександра Божка, якому погрожував Портнов, зняли з конкурсу на посаду голови САП

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Божко – принциповий і сміливий прокурор, який проводив розслідування проти Андрія Портнова – який зараз є смотрящим по судах та правоохоронних органах Офісу президента. Портнов відкрито погрожував прокурору Божку і заблокував розслідування проти себе в судах, яке було відкрито за генпрокурора Рябошапки”, – пише Бутусов.

Він вказав, що Соболь потрапив до конкурсної комісії від партії влади, а Коваль – “від групи, яка безпосередньо контролюється Офісом”.

“Зняття з конкурсу Божка силами “слуг народу” – очевидна демонстрація, що Зеленський, Портнов і Татаров хочуть мати ручного прокурора на чолі САП, явно не для боротьби з корупцією діючої влади, а для виконання замовлень”, – вважає Бутусов.

Він нагадує, що можна підписати петицію за звільнення Олега Татарова – колишнього адвоката Андрія Портнова, який зараз є заступником глави Офісу президента.