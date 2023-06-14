Тернопільська міськрада віддала 25 млн грн свекру впливової чиновниці міськради

Тернопільська міськрада уклала за один день чотири угоди з 75-річним підприємцем Антоном Рудніцким на загальну суму 3,3 млн грн. Як з’ясувала редакція «Наші гроші. Львів», він виявився свекром заступниці начальника управління міськради, яке і уклало угоди з Рудніцким, а також батьком керівника антикорупційного відділу обласної податкової служби.

75-річний тернополянин Антон Рудніцкий регулярно отримує замовлення на ремонти об’єктів комунальної власності, загальна сума отриманих ним підрядів сягнула 25 млн грн. Наприклад, лише за один день, 7 червня, йому вдалося підписати з управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради відразу чотири прямі угоди загальною вартістю 3,3 млн грн на капітальний ремонт покрівель житлових будинків. ФОП Рудніцкий Антон Миколайович має відремонтувати аварійні дахи на вулиці Протасевича, 20 за 971 тис. грн; на проспекті Злуки, 27 за 969 тис. грн; на бульварі Данила Галицького, 22 за 955 тис. грн; на вулиці Симоненка, 20 за 392 тис. грн.

Комунальні підряди Антон Рудніцкий почав отримувати наприкінці 2016 року. Практично єдиним його замовником є управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. За даними Clarity Project, вони вже підписали 96 угод загальною вартістю 24,5 млн грн. Ще три договори на 399 тис. грн Рудніцкий має з іншими підрозділами міськради.

Дружна родина

З 2000 року Антон Рудніцкий є засновником і директором будівельного ПП «Будтекс». Це підприємство ніколи не мало державних замовлень, але завдяки йому НГЛ встановили родинні зв’язки Рудніцкого у держструктурах. Так, свого часу виконавчим директором«Будтексу» був син Антона Рудніцкого Юрій Рудницький. Зараз він бізнесмен: у 2018 році заснував ТОВ «Авто Інтеграл Інвест», а у 2021 році – ТОВ «Альфа Протект Фінанс». Поміж іншим, те, що Рудніцкий та Рудницький є батьком і сином підтверджує однакова прописка.

Старший син Рудніцкого Микола Рудницькийтак само, як і його брат, має відмінне від батька написання прізвища. Хоч він і прописаний за іншою адресою, та родинний зв’язок підтвердила декларація про доходийого дружини Ірини Рудницької. Микола Рудницький очолює відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Між іншим, ФОП Рудніцкий Антон Миколайович також отримав від цього управління три дрібніпідряди на загальну суму 115 тис. грн.

Ірина Рудницька працює у Тернопільській міськраді заступницею начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології – того самого, яке регулярно дає підряди її свекру Антону Рудніцкому.

Ірина Рудницька кинула слухавку, як тільки почула питання НГЛ про її ймовірний вплив на успішну співпрацю її свекра з міськрадою. Дізнатися, чи знають в управлінні про родинний зв’язок заступниці начальника і підрядника не вдалося – виявилось, що начальник управління Олег Соколовський перебуває у відпустці, а відповідальний за закупівлі Віктор Протасевич – на лікарняному.

Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки National Endowment for Democracy. Зміст публікації є винятковою відповідальністю редакції i не відображає погляди National Endowment for Democracy.