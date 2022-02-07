Как раскрутить мини-бизнес по пошиву одежды и аксессуаров

Независимо от того, как вы организовали швейный бизнес, насколько старательно выполняется работа по пошиву одежды или текстильных аксессуаров, вам в первую очередь предстоит подумать о том, где брать заказчиков или покупателей готовой продукции. Если потребителя нет, бизнес прогорит в самом начале. Самая распространённая ошибка предпринимателей, открывающих мини-бизнес по пошиву одежды из тканей и трикотажа, домашних аксессуаров, заключается в том, что они уверены, что люди сами должны вас искать. Но это явное заблуждение!

Самостоятельно ищут только ателье, в которых работают мастера премиум-класса. Вам же придётся очень много потрудиться, чтобы добыть первых покупателей или заказчиков индпошива.

Раскрутка

Рассмотрим уровень домашней мастерской. Денег на первом этапе явно недостаточно. Все накопления ушли, чтобы, к примеру, купить швейную машинку Janome, оверлок Ягуар и плоскошовку Бернина, мелкооптовую партию материи, фурнитуры и ниток. А где же теперь брать ресурсы для привлечения заказчиков? Как продавать готовую продукцию?

Послушайте доброго совета: необходимые ресурсы – это далеко не всегда гривны и доллары. Есть ещё такой бесценный ресурс, как знание десятков способов бесплатной раскрутки мини-бизнеса. Получайте ваших покупателей «на халяву»! Существует полсотни легальных способов, о которых легко узнать, проштудировав поисковую выдачу по этому запросу.

Перечислим лишь некоторые варианты:

Если вы занимаетесь ремонтом одежды или индпошивом, лучшего способа, чем партизанская реклама, не сыскать. Клейте объявления по доскам у подъездов, закажите распространение ваших визиток по почтовым ящикам, раздавайте буклеты на улице или перед входом в метро. Себестоимость одной листовки – доли копейки. Их можно распространять десятками тысяч. И если откликнется хотя бы 5%, вы получите то, что искали. Создайте сайт на бесплатном конструкторе и хостинге. Откройте страницы в социальных сетях – на Фейсбуке и в Инстаграме. Размещайте сообщения в сообществах вашего города и района. Публикуйте объявления на досках интернета. Используйте возможности порталов для мастеров рукоделия.

Конечно, эти бесплатные способы годятся лишь на первом этапе раскрутки мини-бизнеса. Позже, когда вы наработаете опыт, потребуется взяться за дело серьёзнее – заказать сайт, открыть свой интернет-магазин, давать контекстную рекламу и прочее.