Залишив навчання та пішов воювати, – на війні загинув Ігор Шипітко з Тернопільщини

І знову втрата! Захищав Україну та кожного з нас від окупантів, а зараз повертається додому на щиті воїн із села Зозулинці – солдат Шипітко Ігор Анатолійович 2001 року народження – оператор 3 відділення взводу протитанкових керованих ракет. По трагедію повідомляє Заліщицька міська рада.

Залишивши навчання в університеті, в перші дні війни пішов захищати Україну.

Він був мужнім воїном, справжнім патріотом і гідно, до останнього дня життя, захищав наш спокій!

Загинув Ігор – 10.06.2023 року внаслідок обстрілу позиції із РСЗР «Град» біля н.п. Новоданилівка Запорізької області.

Боляче. 💔 Ця втрата – не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний син України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника, схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь Бог допоможе вам перенести цю важку втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою! 🕯️🇺🇦

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