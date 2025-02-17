У Кременці затримали чоловіка з інвалідністю: родина заявляє про порушення прав, ТЦК наполягає на законності дій

У місті Кременець Тернопільської області 15 лютого було затримано 53-річного киянина Олега Кшевецького. Родина заявляє, що чоловік має інвалідність після операції на серці та інсульту, проте його утримують у територіальному центрі комплектування (ТЦК) без належного медичного огляду та доступу лікарів. Про це пише видання “20 хвилин”.

За словами сина Олега, Іллі Кшевецького, сім’я подорожувала автомобілем до Карпат, коли їхній транспорт зупинили на блокпосту “Шепетин”. Під час перевірки документів у водія вимагали військово-облікові папери. Олег Кшевецький надав військовий квиток та довідку, видану ЦНАП. Попри це, його попросили сісти в авто та їхати до Кременецького ТЦК для уточнення даних.

Приблизно через годину його вивели з будівлі ТЦК та повезли в районну лікарню для кардіографії. Проте родичі не змогли знайти його в лікарні – згодом виявилося, що його відправили до Тернополя, а потім повернули до Кременця. 16 лютого його стан погіршився, рідні викликали швидку, але медиків до пацієнта не пустили.

Адвокат родини Ігор Куковський повідомив, що перша бригада швидкої допомоги не змогла потрапити до Кшевецького, оскільки черговий заявив, що чоловік не потребує допомоги. Медики поставили під сумнів компетентність чергового щодо оцінки стану здоров’я пацієнта.

Після звернення на гарячу лінію Міноборони та повторного виклику швидкої друга бригада змогла оглянути чоловіка. Вони зафіксували підвищений тиск 190 і рекомендували госпіталізацію, проте працівники ТЦК відмовилися відпустити Кшевецького.

О 19:06 16 лютого Олега Кшевецького помістили в мікроавтобус та повезли у військову частину. Дружина та сестра намагалися перешкодити виїзду авто, але їх відштовхнули.

У Групі комунікацій Тернопільського ОТЦК повідомили, що Олег Кшевецький підлягає мобілізації, оскільки не мав офіційної відстрочки. За їхніми даними, чоловік самостійно прибув до ТЦК, де пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби в тилових підрозділах. В установі стверджують, що жодних медичних довідок про хвороби чи інвалідність Кшевецький не надавав.

Під час транспортування до військової частини чоловіку стало зле, і його госпіталізували.

Родичі Олега Кшевецького наполягають, що його утримували незаконно, а також порушили його права на медичну допомогу. Вони звернулися до поліції, Міністерства оборони та правозахисних організацій.

Адвокат заявляє, що чоловіка мобілізували без належного медичного огляду та висновків ВЛК. Родина наполягає на перегляді рішення про мобілізацію з урахуванням його стану здоров’я.