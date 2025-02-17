20:27 | 17.02.2025
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На Тернопільщині мисливці масово порушують правила полювання

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Державна екологічна інспекція у Тернопільській області продовжує здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства під час проведення контрольованого регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин.

🕵️‍♀️Зокрема, під час проведення чергового рейду на території мисливських угідь області, фахівці Інспекції виявили порушення.
На мисливців за порушення правил полювання складено 9 протоколів за ч.1 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
🔴Нагадуємо, порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування — тягне за собою відповідальність!
☝Тож закликаємо всіх учасників заходів з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин неухильно дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства та правил техніки безпеки!
📢Наголошуємо: Державна екологічна інспекція у Тернопільській області й надалі проводитиме заходи контролю за дотриманням природоохоронного законодавства під час проведення регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин.

📌Зазначаємо, що регулювання чисельності хижаків є вимушеним і важливим заходом, спрямованим не лише на боротьбу зі сказом та африканською чумою, але й задля захисту інших видів тварин. Адже надмірна чисельність хижаків створює загрозу для зайців, які в період розмноження особливо вразливі. Відомо, що саме червона лисиця є основним ворогом зайця сірого, а також часто становить небезпеку для домогосподарств, полюючи на свійську птицю.

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