На Тернопільщині мисливці масово порушують правила полювання

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області продовжує здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства під час проведення контрольованого регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин.

Зокрема, під час проведення чергового рейду на території мисливських угідь області, фахівці Інспекції виявили порушення.

На мисливців за порушення правил полювання складено 9 протоколів за ч.1 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо, порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування — тягне за собою відповідальність!

Тож закликаємо всіх учасників заходів з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин неухильно дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства та правил техніки безпеки!

Наголошуємо: Державна екологічна інспекція у Тернопільській області й надалі проводитиме заходи контролю за дотриманням природоохоронного законодавства під час проведення регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин.

Зазначаємо, що регулювання чисельності хижаків є вимушеним і важливим заходом, спрямованим не лише на боротьбу зі сказом та африканською чумою, але й задля захисту інших видів тварин. Адже надмірна чисельність хижаків створює загрозу для зайців, які в період розмноження особливо вразливі. Відомо, що саме червона лисиця є основним ворогом зайця сірого, а також часто становить небезпеку для домогосподарств, полюючи на свійську птицю.