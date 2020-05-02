На Тернопільщині від COVID-19 одужали 117 людей
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 117 людей. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹Монастириський район – 70
🔹Чортківський район – 13
🔹Тернопіль – 9
🔹Козівський район – 9
🔹Заліщицький район – 5
🔹Кременецький район – 3
🔹Підгаєцький район – 2
🔹Зборівський район -1
🔹Тернопільський район – 1
🔹Теребовлянський район – 1
🔹Бережанський район – 1
🔹Бучацький район – 1
🔹Шумський район – 1