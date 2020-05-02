На Тернопільщині від COVID-19 одужали 117 людей

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 117 людей. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹Монастириський район – 70

🔹Чортківський район – 13

🔹Тернопіль – 9

🔹Козівський район – 9

🔹Заліщицький район – 5

🔹Кременецький район – 3

🔹Підгаєцький район – 2

🔹Зборівський район -1

🔹Тернопільський район – 1

🔹Теребовлянський район – 1

🔹Бережанський район – 1

🔹Бучацький район – 1

🔹Шумський район – 1