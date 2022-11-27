«Вимагаємо негайно провести перевірки в Почаївській Лаврі», – Михайло Головко

Провести перевірки в Почаївській Лаврі та ухвалити «свободівський» законопроект про заборону московського патріархату – зараз на часі!

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– ВО «Свобода» – завжди на крок попереду! Ми завжди говорили, що московія – це одвічний ворог України, і ми маємо бути готові давати відсіч, бо наше знищення – їх головне бажання. Ми вимагали люстрації і заборони діяльності так званої «п’ятої колони», але був прийнятий закон, який дуже мало змінив, і все залишилося практично так, як і було раніше. Ми внесли до Верховної Ради законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», автором якого є наш депутат Оксана Савчук, зініціювали збір підписів на підтримку цього законопроекту, і прийняли відповідне звернення від Тернопільської обласної ради, – зазначив Михайло Головко.

Дивно, чому подібні обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі, наголосив голова Тернопільської обласної ради.

– Сьогодні, коли нарешті «крига скресла», і проведено обшуки на території Києво-Печерської Лаври та інших осередків УПЦ МП, наші здогадки знову підтвердилися, адже в ході перевірок виявили людей без документів, громадян рф, проросійську літературу, великі суми грошей і ще багато доказів антиукраїнської діяльності. Дивує, звичайно ж, що подібні обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі! До Верховної Ради знову внесено законопроект про заборону діяльності московської церкви. Тож дуже хочеться, щоб влада нарешті дослухалася до громадськості і зрозуміла, що заборона ворожої церкви якраз на часі. Перевертням та колаборантам у священничих рясах немає місця в українських святинях! – зазначив Михайло Головко.

Ворожу, антиукраїнську, фсбшну структуру, яка прикривається українськими православними вірянами та провадить багаторічну діяльність на знищення Української Держави потрібно заборонити на законодавчому рівні, каже Михайло Головко.

– Вимагаємо негайно провести перевірки в Почаївській Лаврі та ухвалити «свободівський» законопроект про заборону московського патріархату! Разом наближаємо нашу Перемогу! Слава Україні! – підсумував голова обласної ради.