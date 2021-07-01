Ще рано розслаблятися: у Тернополі фіксують позитивну динаміку із зменшенням ковідних хворих

Днями відбулося чергове онлайн-засідання Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.Вперше за кілька місяців, на Тернопільщині було не зареєстровано жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на CОVID-19. Кількість людей, які одужують значно перевищує кількість хворих.

На сьогодні коефіцієнт виявлення випадків складає 1,2 % – в той час, коли цей показник не має перевищувати 20%. Показник інцидентності складає 9,9% і теж постійно знижується. Кількість ліжок, що є завантаженими від відсотка виділених для пацієнтів з COVID-19 становить 7,9% із забезпеченням кисню і без підозри цей показник складає 7,34%.

Про покращення ситуації свідчить і те, що у місті Тернополі впродовж останніх 10-ти днів не зареєстровано жодного нового випадку CОVID-19 серед дітей та працівників закладів освіти.