Виявлено ряд серйозних порушень, – Сергій Надал обіцяв зберегти зелену зону на вулиці 15 Квітня

16 грудня міський голова Тернополя Сергій Віталійович Надал ініціював зустріч з представниками будинку 15 квітня, 1 задля детального обговорення нашого колективного звернення від 25.11.21р. щодо забудови скверу. Про це повідомляє Наталія Дідух.

На основі поданого тернополянами звернення призначено перевірку, в результаті якої було виявлено ряд серйозних порушень. Остаточні результати перевірки будуть відомі після її завершення, орієнтовно до 29 грудня цього року.

Під час зустрічі ми ще раз озвучили нашу безкомпромісну позицію щодо збереження скверу. Сергій Віталійович запевнив, що підтримує тернополян і зробить все, від нього залежне, щоб зберегти цю зелену зону. Тому ми відмінили акцію протесту під сесією ТМР, заплановану на 17 грудня, і очікуємо офіційного завершення перевірки. А чи був наш діалог позитивним і таким, що врятує наш сквер від забудови – побачимо вже 29 грудня! Боротьба триває; і припиниться вона тоді, коли сквер 15 Квітня / Злуки буде на кадастровій мапі файного міста! – каже Наталія Дідух.

Нагадаємо, на великій зеленій зоні перед будинком по вулиці 15 Квітня, 1, яка слугує прибудинковою територією, захисною зеленою зоною для будинку і є вільнодоступним зеленим сквером для тернополян, не порадившись з жителями мікрорайону та мешканцями згаданого будинку, розпочались незрозумілі будівельні роботи без жодної ознайомчої інформації.

За даними місцевих жителів, на цій ділянці планується будівництво не то торгового центру, не то аптеки на 500 квадратних метрів. Люди скаржаться, що дана зелена зона виконує важливу захисну та екологічну функції від перевантаженої автомобілями вулиці 15 Квітня і проспекту Злуки.