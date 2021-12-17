Патріарх Святослав Шевчук та архиєпископ Вісвалдас Кулбокас відвідають Тернопіль

Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук та Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвалдас Кулбокас 22 грудня відвідають Тернопіль. Їхній візит приурочений до 10-річчя Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ.

Про це повідомляє прес-служба архиєпархії.

Високодостойних гостей громада вітатиме о 10.30 перед архикатедральним собором Тернополя.

Божественна Літургія розпочнеться об 11.00. Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк запрошує вірних молитовно розділити радість празника та спільно подякувати Богу.

Нагадуємо, що 22 грудня 2011 року Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, увів на митрополичий престіл Тернополя владику Василія Семенюка. Під час Божественної Літургії, в якій взяли участь архиєпископ Томас Едвард Галліксон, Апостольський нунцій в Україні, архиєпископи і митрополити РКЦ, 25 архиєпископів, митрополитів та єпископів УГКЦ з України та закордону, представники православної церкви, було проголошено декрет про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії.

Від того часу Тернопіль — митрополичий осідок, Тернопільсько-Зборівська єпархія отримала статус архиєпархії, владика Василій Семенюк носить титул архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського та опікується Тернопільсько-Зборівською архиєпархією, Бучацькою та Кам’янець-Подільською єпархіями.