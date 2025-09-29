104 тисячі гривень за «багаж від друга»: на Тернопільщині жінка стала жертвою аферистів

Випадок, який стався з мешканкою Байковецької громади, ще раз нагадує: у віртуальному світі не завжди за красивими словами стоїть правда.



62-річній жінці написав у месенджері незнайомець, який представився представником ООН. Чоловік запевняв, що зараз перебуває за кордоном, але вже незабаром піде на пенсію і планує приїхати в Україну.



За деякий час «дипломат» повідомив, що хоче переслати свій багаж в Україну через знайомого перевізника. Жінка погодилася прийняти посилку. Та згодом з нею зв’язалися інші особи, які повідомили: вантаж нібито «застряг на митниці». Щоб розв’язати проблему, потрібні гроші.



Потерпіла двічі перерахувала аферистам значні суми – спочатку 86 000 гривень, а згодом ще 18 000 гривень. Лише після другої транзакції жінка усвідомила, що стала жертвою афери. Спілкування з «другом» обірвалося, а гроші – зникли.



За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб аферистів.



Поліцейські вкотре нагадують: не довіряйте знайомствам в інтернеті, особливо якщо співрозмовник швидко переходить до теми грошей чи «посилок». Ніколи та за жодних обставин не переказуйте кошти невідомим. Пам’ятайте, що обережність – ваш найкращий захист.



Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.





