На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі землю  вартістю 76 млн грн 

Кременецькою окружною прокуратурою пред’явлено позовну заяву до суду в інтересах держави до одного з товариств про розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку загальною площею 8,9 га оціночною вартістю 76 млн грн.

Прокуратурою з’ясовано, що упродовж року орендарі, використовуючи землю, розташовану в межах території Шумської міської ради, не сплачували орендної плати за користування нею. Зважаючи на це, прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути землю державі.

За позовною заявою прокуратури Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.