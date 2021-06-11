15:00 | 11.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі землю  вартістю 76 млн грн 

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
гроші, земля

Кременецькою окружною прокуратурою пред’явлено позовну заяву до суду в інтересах держави до одного з товариств про розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку загальною площею 8,9 га оціночною вартістю 76 млн грн.

Прокуратурою з’ясовано, що упродовж року орендарі, використовуючи землю, розташовану в межах території Шумської міської ради, не сплачували орендної плати за користування нею. Зважаючи на це, прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути землю державі. 

За позовною заявою прокуратури Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *