1300 мешканців Тернопільщини тепер не зможуть поїхати за кордон

Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей є однією з найбільш актуальних в Україні. На примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби України перебуває майже 600 тисяч виконавчих проваджень з примусового стягнення аліментів, з яких понад 90 тисяч стосуються боргу по аліментах, що перевищує 6 місяців. В органах державної виконавчої служби Тернопільській області із залишку близько 31 тисячі виконавчих документів, 8811 – виконавчі документи про стягнення аліментів, з яких у 1292 виконавчих провадженнях заборгованість становить понад 6 місяців, – повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.

Слід зазначити, що лише за минулий рік державними виконавцями органів Державної виконавчої служби України стягнуто понад 2,4 млрд. грн. заборгованості по аліментах на користь 576 тисяч дітей. Державними виконавцями Тернопільської області забезпечено стягнення 47 млн. грн. на користь 12 544 дітей.

З 06.02.2018 почав діяти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 № 2234-VIII (далі – Закон), розроблений Мін’юстом разом з депутатами та представниками громадянського суспільства.

Новоприйнятий Закон спрямований на забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів та дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить належне утримання осіб, які отримують аліменти.

Зокрема, внесено зміни до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII (із змінами). Встановлено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Також Законом передбачається тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобом.

Слід зазначити, що відповідно до внесених змін, несплата аліментів на утримання дитини одним з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Відповідно до ухваленого Закону, за виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом.

Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцять діб.

Окрім того, внесеними змінами передбачено, що той із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно може вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за кордон з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

Таким чином Законом запроваджено нові засоби примусового виконання рішень відносно боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців.

Зокрема, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві полювання.

Отже, при ухиленні від сплати аліментів з 06.02.2018 діють наступні обмеження:

– виїзду за межі України;

– керування транспортним засобом;

– користування вогнепальною мисливською, пневматичною, охолощеною та іншими видами зброї;

– полювання;

– позбавлення боржника права вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України;

– право на звернення стягувача про вчинене кримінальне правопорушення;

– суспільно корисні роботи від 120 до 240 годин зі спрямуванням плати на погашення заборгованості.

З питань отримання інформації щодо заборгованості із сплати аліментів необхідно звертатися за місцем проживання платників аліментів до територіальних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції, адреса розташування яких розміщена на сайті Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області за посиланням http://terjust.gov.ua/.