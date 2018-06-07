18 шкіл з Тернопільщини відібрано для участі у незвичайних таборах

Завершено відбір навчальних закладів України, які стали учасниками проекту GoCamp 2018. Загалом було обрано 611 шкіл, серед яких – 18 з Тернопільщини.

Це, зокрема:

Гімназія “Гармонія” – відокремлений структурний підрозділ Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола;

Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Збаразька загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені Івана Франка;

Скала-Подільський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”;

Бережанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст № 2;

Бережанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1;

Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3 імені Михальського Тараса Романовича;

Збаразька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1;

Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1;

Згальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Копичинець Гусятинського району Тернопільської області;

Кременецький ліцей імені У. Самчука;

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Мильного Зборівського району ;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19;

Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія” міста Хоростків;

Стрілковецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”;

Вишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ;

Навчально-виховний Комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №2 – Дошкільний Навчальний Заклад” м. Хоростків;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов .

Уже цього літа протягом чотирьох хвиль таборів візьмуть участь волонтери із 73 країн світу, серед яких 9 послів іноземних держав, які ділитимуться зі школярами своєю культурою та допомагатимуть у вивченні іноземних мов.

Проект GoCamp – це мережа літніх пришкільних мовних таборів, спрямованих на вивчення іноземних мов. Вони будуть працюватиме при школах влітку 2018 року. Протягом трьох тижнів діти братимуть учaсть в реaлізaції проектів тa зaвдaнь у межaх чотирьох нaпрямків: STEAM (нaукa, технологія, інженерія, мистецтво і мaтемaтикa), громaдянськa освітa, профорієнтaція, спорт тa здоров’я.

Тaбори GoCamp ініціювaли GoGlobal спільно з Міністерством освіти і нaуки в Укрaїні. Підтримaли проект Aдміністрaція Президентa Укрaїни, Посольство Сполучених Штaтів Aмерики, Волонтери ООН тa низкa інших пaртнерів.