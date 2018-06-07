Вчителі Тернопільської школи №28 зіграють у виставі на сцені драмтеатру

Тернополян запрошують долучитися до збору “Шкільного портфелика” для дітей із малозабезпечених, багатодітних і кризових сімей, якими опікується БФ “Карітас-Тернопіль”.

22 червня о 19:00 у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбудеться благодійна вистава-комедія Ж. Б. Мольєра “Міщанин-шляхтич”. Вистава особлива тим, що у ній будуть грати не професійні актори, а педагоги 28 школи м. Тернополя.

Режисер вистави – Ірина Складан, актриса театру.