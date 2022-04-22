23 квітня у Тернополі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки

У переддень Великодня, 23 квітня, в Тернополі проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Тож жителі та гості громади зможуть придбати продукти, як до Великоднього столу, так і на щодень.

Сільськогосподарські ярмарки проведуть за адресами:

– вул. Лесі Українки, 39;

– на перетині вулиць Миру-Дружби;

– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

До ярмарків можуть долучатися як сільськогосподарські підприємства, так і фермерські господарства.