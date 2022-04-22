На Тернопільщині уламки ракети спричинили екологічне лихо

Держекоінспекція оприлюднила результати розгорнутого аналізу проб води з річки Іква. Про це повідомляє Суспільне.

Нещодавно на Тернопільщині уламки збитої російської ракети пошкодили резервуари з міндобривами. Внаслідок пошкоджень частина міндобрив потрапила в місцеву річку Іква. Про забруднення річки проінформували у військовій адміністрації Тернопільщини.

6 квітня жителі Дубенського району виявили у річці мертву рибу і звернулись на гарячу лінію Держекоінспекції. Фахівці відібрали проби води в Ікві у п’яти точках на аналіз.

«Ми брали на вході в область, це села Сапановчик, Берег і спускалися по Ікві практично аж до Млинова. За Дубно вже не реєструвалося разюче перевищення будь-яких хімічних елементів. 6 квітня озвучили попередні результати досліджень, а тепер вже маємо розгорнутий аналіз», — пояснив заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич.

Вміст амонію у річці Іква на Рівненщині перевищений у 163 рази. Про це йдеться у оприлюднених Держекоінспекцією результатах дослідження проб поверхневої води. Згідно з оприлюдненими результатами, відхилення від норм показали проби води у двох точках відбору:

амонію — в 163 рази біля села Берег;

нітритах — в 7 разів біля села Сапановчик;

нітратах — в 49,7 рази біля села Сапановчик;

залізу загальному — в 7,4 рази біля села Берег;

біологічному споживанню кисню — в 1,9 рази біля села Сапановчик.

Результати досліджень передали правоохоронцям.

«Держекоінспекція наполягає на тому, щоб кримінальна справа була порушена. Також ми плануємо на цьому тижні відібрати ще проби води для контролю, хоча й так спостерігаємо по інших службах, що вже немає перевищення і на сьогодні уже немає загрози абсолютно ніякої», — зазначив Петро Колодич.