3,1 мільярда гривень до бюджету: Тернопільська митниця підсумувала перші п’ять місяців 2025 року
У січні–травні 2025 року Тернопільська митниця забезпечила надходження 3,1 мільярда гривень до Державного бюджету України. Завдяки тісній взаємодії з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щоденно державна скарбниця поповнювалась у середньому майже на 29 мільйонів гривень.
Основні показники надходжень:
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ПДВ – понад 2,733 млрд грн
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Мито – 278 млн грн
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Акцизний податок – 86 млн грн
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Інші надходження – понад 4 млн грн
Найбільше податків сплачено під час митного оформлення таких товарів:
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Трактори – 279 млн грн
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Легкові автомобілі – 197 млн грн
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Інсектициди та гербіциди – 190 млн грн
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Полімери етилену – 151 млн грн
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Сільськогосподарські машини – 121 млн грн
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Вуглицева сталь – 98 млн грн
«Митниця працює для підтримки економіки країни та наближення перемоги. Дякуємо бізнесу за довіру і активну співпрацю!» — зазначають у Тернопільській мит