3,1 мільярда гривень до бюджету: Тернопільська митниця підсумувала перші п’ять місяців 2025 року

У січні–травні 2025 року Тернопільська митниця забезпечила надходження 3,1 мільярда гривень до Державного бюджету України. Завдяки тісній взаємодії з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щоденно державна скарбниця поповнювалась у середньому майже на 29 мільйонів гривень.

Основні показники надходжень:

ПДВ – понад 2,733 млрд грн

Мито – 278 млн грн

Акцизний податок – 86 млн грн

Інші надходження – понад 4 млн грн

Найбільше податків сплачено під час митного оформлення таких товарів:

Трактори – 279 млн грн

Легкові автомобілі – 197 млн грн

Інсектициди та гербіциди – 190 млн грн

Полімери етилену – 151 млн грн

Сільськогосподарські машини – 121 млн грн

Вуглицева сталь – 98 млн грн

«Митниця працює для підтримки економіки країни та наближення перемоги. Дякуємо бізнесу за довіру і активну співпрацю!» — зазначають у Тернопільській мит