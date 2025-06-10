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3,1 мільярда гривень до бюджету: Тернопільська митниця підсумувала перші п’ять місяців 2025 року

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У січні–травні 2025 року Тернопільська митниця забезпечила надходження 3,1 мільярда гривень до Державного бюджету України. Завдяки тісній взаємодії з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності щоденно державна скарбниця поповнювалась у середньому майже на 29 мільйонів гривень.

Основні показники надходжень:

  • ПДВ – понад 2,733 млрд грн

  • Мито278 млн грн

  • Акцизний податок86 млн грн

  • Інші надходження – понад 4 млн грн

Найбільше податків сплачено під час митного оформлення таких товарів:

  • Трактори279 млн грн

  • Легкові автомобілі197 млн грн

  • Інсектициди та гербіциди190 млн грн

  • Полімери етилену151 млн грн

  • Сільськогосподарські машини121 млн грн

  • Вуглицева сталь98 млн грн

«Митниця працює для підтримки економіки країни та наближення перемоги. Дякуємо бізнесу за довіру і активну співпрацю!» — зазначають у Тернопільській мит

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