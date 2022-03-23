За минулу добу на Тернопільщині сталася 51 пожежа!

За минулу добу надзвичайники Тернопільщини ліквідували 51 пожежу, з яких 44 – паління сухої трави та сміття на відкритій території.

Зокрема:

– у м. Борщів Борщівської територіальної громади Чортківського району на вул. Чернецького на відкритій території на площі 0,08 га;

– у м. Борщів Борщівської територіальної громади Чортківського району на вул. Ст.Бандери на відкритій території на площі 0,06 га;

– у с. Кошилівці Заліщицької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 2 га;

– у с. Лапшин Нараївської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 4 га;рятувальники

– на хуторі Додатки Коропецької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 1,5 га;

– у м. Бучач Бучацької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 1,5 га;

– у с. Озеряни Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 2 га;

– у с. Рожанівка Товстенської територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 1,5 га;

– у с. Криве Скалатської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 1 га. Під час гасіння пожежі врятовано одну господарську будівлю;

– у м. Тернопіль на вул. Дівоча на відкритій території на площі 0,001 га;

– у с. Золотий Потік Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,02 га;

– у с. Сільце Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 1 га;

– у с. Помірці Трибухівської територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,04 га;

– у м. Копичинці Копичинецької територіальної громади Чортківського району на вул. Долішня на відкритій території площею 3 га;

– у м. Чортків Чортківського району на вул. Полуботка, 13 на відкритій території на площі 2 га;

– у с. Городище Тернопільської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території площею 0,03 га;

– у с. Лисівці Товстенської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 2 га;

– у с. Божиків Саранчуківської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 4,5 га;

– у с. Біла Білецької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 0,01 га;

– у с. Жолобки Шумської територіальної громади Кременецького району на відкритій території на площі 2 га;

– у м. Ланівці Лановецької територіальної громади Кременецького району на відкритій території на площі 0,8 га;

– у м. Монастириська Монастириської територіальної громади Чортківського району на вул. Кисилевська на відкритій території площею 4,5 га;

– у с. Вищі Луб’янки Збаразької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 2,5 га;

– у с. Поділля Товстенської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 1 га;

– у с. Галущинці Скалатської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 0,05 га;

– у с. Завалів Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 4 га;

– у с. Веселівка Кременецької територіальної громади Кременецького району на відкритій території на площі 0,1га;

– у с. Залужжя Збаразької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 1 га;

– у с. Золотий Потік Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,005 га;

– у с. Демня Нараївської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 4,5 га;

– у с. Губин Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,07 га;

– у с. Біла Білецької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 1 га;

– у с. Ярчівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 0,5 га;

– у с. Устечко Вишнівецької територіальної громади Кременецького району на відкритій території на площі 2 га;

– у с. Залужжя Збаразької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 0,01 га;

– у с. Біла Чортківської територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 4 га;

– у с. Поплави Скалатської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 0,08 га;

– у с. Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,04 га;

– у с. Млинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території площею 1 га;

– у с. Дзвиняч Заліщицької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 2 га;

– у с. Литячі Товстенської територіальної громади Тернопільського району на відкритій території на площі 3 га;

– у с. Сновидів Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на відкритій території на площі 0,04 га;

– у с. Старий Збараж Збаразької територіальної громади Тернопільського району на відкритій території площею 0,01 га;

– у с. Світле Коропецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га.

У такий складний час, в умовах воєнного стану свідомо нищити свою землю, спалюючи суху траву- це злочин!

Надзвичайники Тернопільщини вкотре нагадують про заборону спалювання сухостою та адміністративну й кримінальну відповідальність