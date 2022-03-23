Тернополяни за знесення пам’ятника Пушкіна у Файному місті

Чому я проти пам’ятника Пушкіна?

Тому що це росіянин, який має відношення до російської культури, а не української. В нас російсько-українська війна. Росіяни вбивають дітей, а ми терпимо “основоположника російської мови”. А Котляревський тоді чому не стоїть в центрі? Чи російська стала важливіше української? Я не бачу заслуг, щоб йому стояти в центрі файного міста. Чому не хтось інший? Чому не герої чи визначні постаті сучасності? Хіба в нас мало чоловіків і жінок, які заслужили, щоб їх вшанували таким чином? Чому не хтось обʼєднуючий? Чому не переплавити Пушкіна на когось більш гідного? Якщо не вийде переплавити, то продати в будь-якому виді, і кошти потратити на те, що зараз так необхідне (списки у волонтерів є).

Що мене шокувало, так це близько двох десятків тернополян, які поливали мене лайном і розказували який Пушкін хороший. Які захищали мужика на підпитку який простягав руки до мене, бо він глибоко поважає цього росіянина.

Мені завжди було важко пояснювати іноземцям хто це такий, і що він там робить в центрі міста. І це не від мого незнання чи моєї тупості.

Розберу по тезам відповіді та дам відповіді. Матюки опущу.

1. Чи читав ти щось про нього? Чи знаєш ти щось про російську класику? Так, читав. Можу декілька віршів Єсєніна розказати. Не обіцяю без підглядань. Але краще я б так міг Франка процитувати. Пушкіна також читав.

2. Це ж культура. Культура поза політикою. Сумнівна теза, але в будь-якому випадку, культура не ігнорує правду. Війна це не політика. Загугліть терміни, які кидаєте в людей.

3. Ти нічим корисним не займаєшся. Краще б зайнявся волонтерством. Ну, ви ж не знаєте чим я займаюсь. Та і для чого Вам знати?

4. Треба йти воювати, чому ти не на фронті (цитата чоловіка)? Треба. Але ви чомусь же не воюєте, а бігаєте за мною, щоб я не втік. Я вважаю що буду некорисним позаяк в мене епілепсія. Я розумію, що в біді побратими не кинуть, тому я при судомах ще декількох своїх потягну. А в Тернополі можу бути корисним.

Не чекав оплесків, гайпу чи чогось такого. Не виступаю з забороною читати його, просто не хочу вшановувати Алєксєя, він не має відношення до України. Ми ж не у рф, щоб забороняти все і вся. Я не проти російської мови, але проти будь-яких російських героїв. Я визнаю, що вчинив правопорушення і готовий заплатити штраф. Проте я проти щоб з коштів платників податків мили ось це. Як і проти це робити самому.

Тому прошу: Сергій Надал, Тернопільська міська рада, Ігор Турський, Іван Ковалик, Іван Сороколі, Олег Різник, Любов Вовк, Роман Навроць кий на наступному засіданні прийняти рішення про демонтаж. Повторюсь, готовий сплатити штраф, але вважаю, що памʼятник необхідно демонтувати. Думаю не варто казати, що це не на разі. Якщо у міської ради немає ресурсу (або вій зайнятий важливішими справами), думаю знайдуться волонтери які і в цьому питанні допоможуть Вам. Тегніть, якщо когось забув, хто може допомогти.

П.С. Вкотре вдячний органам Поліція Тернопільської області , що повелись виховано, не погрожували, не лаялись, не велись на пʼяного який погрожував засудити мене. Виховано провели до відділка, зробили все необхідне. Дали води коли попросив, бо горло пересохло, і відпустили. П.П.С. Lesia Holyk дякую що вступилась в натовпі любителів Пушкіна. Ціную, обіймаю)