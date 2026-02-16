500 доларів за водійське посвідчення: у Тернополі затримали жінку за хабарництво

У Тернополі 44-річній жительці Тернопільського району оголошено підозру за отримання неправомірної вигоди та вимагання. Вона обіцяла вплинути на процес складання іспиту на водійське посвідчення за 500 доларів США.

Згідно з даними слідства, підозрювана запропонувала своїй знайомій допомогу в отриманні водійського посвідчення, запевняючи, що має вплив на співробітників територіального сервісного центру МВС і може гарантувати позитивний результат іспиту. Після того, як жінка не змогла скласти іспит з першого разу, вона погодилася на пропозицію «вирішити питання» за гроші.

Жінку затримали під час отримання коштів у Тернополі. Правоохоронці зафіксували факт отримання 500 доларів США за «успішне» складання іспиту. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної.

Розслідування проводять слідчі ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України.