Уродженець Підгайців Віталій Мандзин показав найкращий результат серед українських біатлоністів в особистих гонках на XXV зимових Олімпійських іграх. Сталося це за результатами персьюту, де спортсмен став 16-м. Про перебіг гонки, власні амбіції та підтримку найрідніших Віталій поділився з представниками пресслужби Національного олімпійського комітету України.

Про хід на дистанції та роботу на рубежах:

«Прикро за ці три промахи. Старався акуратно працювати, відпрацьовувати кожен постріл, особливо на лежці. Але десь вони по одному вилітали. Насправді прикро, але краще сьогодні впоратися я не міг», — зізнався Віталій.

«Втім ходом, у фізичному плані, добре працювалося. Я розумію, що сьогодні на трасі було не ідеально з лижами. За рахунок кращого ковзання можна було б ще відіграти й трішки покращити позиції. Але маємо те, що маємо».

Про умови на трасі та роботу сервісної бригади:

«Не скажу, що це було критично, бо сьогодні були ідеальні умови траси. Якби була каша, різниця була би більш відчутною. Але візуально, у порівнянні з іншими хлопцями, нам, напевно, потрібно було прикладати більше зусиль, щоб підтримувати ту саму швидкість, що й суперники».

Про власні амбіції:

«Так, я потрапив у масстарт, але відверто скажу: я сюди не приїхав радіти відбору в масстарт. Якщо хочу в майбутньому бути на вершині, то не повинен звертати увагу на те, відібрався я чи ні — це має бути звичайною справою»,— підкреслив спортсмен.

«Звісно, якщо розбирати по молекулах, то є багато приємних моментів, і з кожного аспекту можна їх відзначити. Але я хочу в кожній гонці показувати якнайкращий результат. Тому виходитиму на масстарт із таким самим настроєм і мотивацією боротися за найвищі місця».

Про підтримку найрідніших: «Зараз увага прикута до нас і до біатлону. Мені надзвичайно приємно. Дякую своїм батькам, які змогли приїхати — сьогодні я зміг побачити їх на трибуні, а вчора бачився з ними вживу. Мені надзвичайно приємно, що вони приїхали й підтримали мене особисто. За це їм велика подяка».