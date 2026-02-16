На Тернопільщині в ДТП постраждала вагітна жінка

З травмами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила тернополянку 1996 року народження на 15-му тижні вагітності. Жінка була пасажиркою в автомобілі, який потрапив у аварію.



ДТП трапилася 13 лютого близько 18:00. Водій автомобіля Ford Focus, здійснюючи маневр повороту, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf.



У результаті удару тілесні ушкодження отримала пасажирка Volkswagen Golf. Їй надали допомогу без госпіталізації. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.







